السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

مهاب ياسر
مهاب ياسر

رحل مهاب ياسر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026.

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك 

وحصل اللاعب على استغناء موجه من الزمالك لـ حرس الحدود من للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن مهاب ياسر تنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض نظير الرحيل إلى حرس الحدود.

وواصل: “تم وضع بند في عقد انتقال مهاب ياسر إلى حرس الحدود بأحقية الزمالك في الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل”.

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