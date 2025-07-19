في بيان رسمي، الأهلي يعلن موقفه من بيع ديانج للحزم السعودي

أرسل النادي الأهلي، خطابًا رسميا اليوم السبت، إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه أن اللاعب أليو ديانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

وجاء ذلك ردًّا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

موعد مباريات الأهلي القادمة

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي.

كما يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لمناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بمران الفريق الثاني اليوم في تونس.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق أمس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

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