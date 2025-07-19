كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي كواليس رحيل أمير توفيق عن منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة،.

وأكدت المصادر أن أمير توفيق أبلغ النادي الأهلي رسميا بالرحيل منذ شهر بسبب وصول عرض مغري للعمل في احد الأندية الخارجية وبعد الاتفاق مع النادي الخارجي أبلعغ الأهلي رسميا بالقرار.

وأشارت إلى أن أمير توفيق ينهي في الوقت الحالي ارتباطه مع النادي الأهلي للرحيل في منتصف أغسطس القادم رسميا، بعد تسلم المدير التنفيذي الجديد مهامه خلفا له.

وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت.

وأكدت الشركة تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة.

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون، مؤكدًا أنه سيظل تحت أمر ناديه الذي منحه الفرصة لاكتساب الخبرات الإدارية والتسويقية والتعاقدية.

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