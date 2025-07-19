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رياضة

الخطيب يهدي تيشرت الأهلي للشركة المنظمة لمعسكر الفريق في تونس (صور)

الخطيب
الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على إهداء قميص النادي إلى الشركة المنظمة لمعسكر الفريق في تونس برئاسة، خليفة سلطان.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر أمس، استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

رحيل أمير توفيق عن شركة الكرة بالأهلي

ووافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد. 

ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت. 

وأكدت الشركة تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة. فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون. مؤكدًا على أنه سيظل تحت أمر ناديه «بيته» الذي منحه الفرصة لاكتساب الخبرات الإدارية والتسويقية والتعاقدية.

وجدد النادي الأهلي مفاوضاته مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي للتعاقد معه في انتقالات الصيف الحالية تحسبا لرحيل وسام أبو علي ومع صعوبة حسم صفقة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي حيث قالت مصادر ان الأهلي جدد المفاوضات مع اللاعب علي إن تشهد الساعات القادمة مفاوضات رسمية مع نادي البنك. 

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق أمس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

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الخطيب الأهلي محمود الخطيب

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