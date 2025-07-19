بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

تتصاعد التساؤلات وبقوة داخل الوسط الرياضي المصري حول مصير بند معاملة اللاعب الفلسطيني كمصري في المسابقات المحلية، وذلك في ظل الأزمة المثارة حول اللاعب وسام أبو علي مع النادي الاهلي والبيان الذي أصدره الاتحاد الفلسطيني بدعم اللاعب.

وتردد خلال الساعات الماضية إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني مصريًا خاصة بعد بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والذي فوجئ به الجميع مساء أمس لدعم اللاعب ضد النادي الأهلي وجماهيره.

رد اتحاد الكرة على الشائعات

ونفى اتحاد الكرة ما تردد جملة وتفصيلا عن إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليا، وقال: “لن نفكر مطلقا في إلغاء البند بسبب أزمة لاعب مع ناد”.

وأكد مصدر أن اتحاد الكرة سيستمر في دعم اللاعبين الفلسطينيين كلاعب محلي مصري.

سبب حذف بيان الاتحاد الفلسطيني

وكشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق كواليس حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته الرسمية.

وأكد مجاهد عبر صفحته على فيس بوك أنه بعد اتصالات وتفهم الوضع والفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد تقدير النادي الأهلي وجماهيره وجماهير الكرة المصرية بشكل عام متمنيًا إنهاء الموضوع بشكل مرضي للجميع.

وبشكل مفاجئ حذف الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيان الخاص بأزمة وسام أبو علي مع الأهلي من منصاته الرسمية.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أصدر مساء أمس الجمعة بيانًا رسميًّا بشأن أزمة مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي ومطالبته بالرحيل للدوري الأمريكي.

بيان الاتحاد الفلسطيني

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيانه إنه “يتابع ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي”.

وأضاف أن وسام يمثل قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني وقد عبَّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه ويُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء.

وتابع: “خلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية قدَّم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو المسِّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية”.

وقال:" إننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمّل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم".

وأضاف البيان: “يتمنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل التوفيق للاعب وسام أبو علي في مسيرته المقبلة، كما يعرب عن تقديره للنادي الأهلي المصري وتاريخه العريق، ويتمنى له مزيدًا من النجاح والاستقرار في قادم الاستحقاقات”.

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