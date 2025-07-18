الرئاسة السورية: هناك إجراءات سياسية وأمنية تهدف لتثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء للسويداء

أعلنت الرئاسة السورية، أن هناك إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى السويداء في أسرع وقت.

وأوضحت الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة إلى السويداء لفض الاشتباكات وحل النزاع بالحكمة.

وأشارت إلى أن الطائفية الدينية وقبائل التفرقة لا موقع لها في سوريا، مشيرة الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم أمر مدان ومرفوض.

أمريكا: الاستقرار في سوريا سيستغرق وقتًا

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن تحقيق الاستقرار في سوريا سيستغرق وقتًا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر اليوم: إن الرئيس دونالد ترامب هو الشخص القادر على جعل سوريا مستقرة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مشيرة إلى أنها أوضحت استياءها بعد تصاعد التوتر، وعملت بسرعة من أجل وقفها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: "بخصوص تدخل إسرائيل وأنشطتها... فإن الولايات المتحدة لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة".

وأضافت: "نحن نتعامل دبلوماسيًّا مع إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات، سواء لمعالجة الأزمة الحالية أو من أجل الوصول إلى اتفاق دائم بين الدولتين السياديتين".

كما رفضت بروس الإجابة عما إذا كانت واشنطن "تدعم قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية عندما تراها ضرورية".

وأردفت: "لن أتحدث عن محادثات مستقبلية أو سابقة. ما نتعامل معه الآن هو هذه الحادثة بالذات، وما تطلبه الأمر، وأعتقد أننا كنا واضحين جدًّا بشأن استيائنا، خصوصًا من جانب الرئيس (دونالد ترامب)، وقد عملنا بسرعة كبيرة لإيقافها".

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