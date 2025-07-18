التلفزيون السوري: قوات العشائر تفتح المحور الشرقي لمحافظة السويداء وتبدأ مهاجمة فصائل درزية

ذكر التلفزيون السوري، في تقرير له اليوم الجمعة، أن قوات العشائر فتحت المحور الشرقي لمحافظة السويداء، وبدأت في مهاجمة فصائل درزية.

وفي السياق ذاته، قال محافظ درعا، أنور الزعبي، اليوم الجمعة: “طلبنا ممرات آمنة للنازحين الذين يريدون الخروج من السويداء”.

محافظ درعا: أكثر من 2500 عائلة نزحت من السويداء

وأضاف أنور الزعبي: العوائل الدرزية وعشائر البدو نزحوا من السويداء وهناك أكثر من 2500 عائلة نزحت من السويداء إلى درعا.

وتابع: حالة نزوح كبيرة تشهدها درعا والجهات الحكومية استنفرت بعد النزوح من السويداء.

اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اختفاء رئيس مركز استجابة طارئة في المنظمة، حمزة العمارين، أثناء مهمة إجلاء لفريق من الأمم المتحدة في مدينة السويداء.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: العمارين كان يقود سيارة تابعة للمنظمة ويرتدي اللباس الرسمي، حين أوقفه مسلحون محليون في منطقة دوار العمران واقتادوه لمكان مجهول وسيدة كانت برفقته أكدت الواقعة، وتمت سرقة السيارة أيضًا.

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