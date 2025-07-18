محافظ درعا: نزوح كبير من السويداء على خلفية التصعيد الأمني وأحداث العنف الأخيرة

قال محافظ درعا السورية، أنور طه الزعبي، إن المحافظة تشهد حالة نزوح كبيرة قادمة من محافظة السويداء، على خلفية التصعيد الأمني وأحداث العنف الأخيرة.

وأوضح الزعبي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 2500 عائلة، معظمهم من العوائل الدرزية وعشائر البدو، نزحوا من السويداء باتجاه درعا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية في درعا أعلنت حالة الاستنفار لتأمين احتياجات النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم.

وأكد محافظ درعا أن المحافظة طلبت من الجهات المعنية فتح ممرات آمنة، لتسهيل خروج من يرغب من المدنيين من مناطق التوتر في السويداء، وضمان وصولهم إلى مناطق آمنة داخل درعا.

من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية السورية هند قبوات إن قوافل مساعدات السويداء جاهزة وبانتظار تأمين الطرق.

ونزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء في جنوب سوريا، إثر أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

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