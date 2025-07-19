دراسة حديثة تكشف تأثير توقيت الوجبات على حساسية الأنسولين

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك (DIfE) عن تفاصيل جديدة حول العلاقة المعقدة بين توقيت تناول الطعام وأيض الجلوكوز، مشيرة إلى أن التوقيت يلعب دورًا حاسمًا في كفاءة الجسم في معالجة السكر. وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة "eBioMedicine".

النظام اليومي للشخص وصحة الجسم

يُعد النظام اليومي نظامًا معقدًا لضبط الوقت على مدار 24 ساعة، يتحكم في السلوك والتمثيل الغذائي من خلال ساعة مركزية في الدماغ وساعات إضافية في أعضاء حيوية مثل الكبد والبنكرياس، وبفضل هذا النظام، يستجيب التمثيل الغذائي لدينا بشكل مختلف بناءً على وقت تناول الطعام، مما يؤدي إلى تباينات يومية في معالجة الجلوكوز وإفراز الهرمونات بعد الوجبات. ويعتبر تناول الطعام بحد ذاته إشارة قوية تساعد على مواءمة ساعاتنا الداخلية.

ويمكن أن يؤدي تناول الطعام في أوقات لا تتزامن مع دورة الضوء والظلام الطبيعية، كما يحدث غالبًا مع العاملين في النوبات الليلية، إلى تعطيل هذه الساعات الداخلية، مما ينتج عنه آثار أيضية سلبية.

وأظهرت أبحاث سابقة وجود علاقة بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، ومع ذلك، لا يزال فهم كيفية تفاعل توقيت الوجبات مع الإيقاع اليومي الفردي وتأثيره على استقلاب الجلوكوز ومخاطر الإصابة بالسكري غير مكتمل. تزداد هذه التعقيدات بسبب العوامل الثقافية والظرفية والوراثية التي تشكل عادات الأكل.

ويمكن تقييم العلاقة بين توقيت تناول الطعام والإيقاع البيولوجي للشخص من خلال فحص الفترة الفاصلة بين وقت الوجبة ومنتصف النوم. يشير منتصف النوم إلى النقطة الزمنية التي تقع بالضبط في منتصف المدة بين بداية النوم ونهايته، ويعتبر مؤشرًا على النمط الزمني للفرد، أي ما إذا كان يميل إلى الاستيقاظ باكرًا أو السهر.

الدراسة: توقيت الوجبات المتأخر يؤثر في حساسية الأنسولين

أُجريت الدراسة، التي عُرفت باسم "NUGAT"، في المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك (DIfE). شملت الدراسة 92 مشاركًا، خضع جميع المشاركين لتقييمات أيضية شاملة، بما في ذلك الفحوصات البدنية، ومراجعات التاريخ الطبي، وقياسات الجسم، واختبارات تحمل الجلوكوز.

كما تم تحديد أنماطهم الزمنية الفردية باستخدام استبيان. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ كل مشارك بمذكرات طعام يدوية لمدة 5 أيام متتالية (3 أيام عمل ويومان عطلة نهاية الأسبوع)، مسجلين أوقات بدء وانتهاء كل وجبة، بالإضافة إلى تفاصيل عن نوع وكمية الطعام المستهلك. وقد ساعد هذا النهج في تكوين صورة واقعية عن عاداتهم الغذائية المعتادة.

وأشار التحليل إلى أن الأفراد الذين يميلون إلى تناول وجبتهم الأخيرة في وقت متأخر من اليوم وقرب موعد النوم، كانوا يتمتعون بعملية أيض أقل فعالية للجلوكوز (سكر الدم) في نهاية اليوم، وذلك بسبب انخفاض حساسية الأنسولين لديهم. وقد يوحي هذا بأن تنظيم أوقات وجباتنا بشكل أفضل قد يساهم في الحفاظ على صحتنا الأيضية.

هل يجب تجنب تناول الطعام في وقت متأخر؟

راجعت ديستيني مودي، أخصائية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، والتي لم تشارك في البحث، الدراسة وقدمت لـ "Medical News Today" تعليقها على النتائج، وقالت: "بشكل عام، أشك في تعديل توقيت تناول الطعام على أمل التحكم في الوزن أو سكر الدم إلا إذا كنت مصابًا بالسكري، فالجهاز الهضمي لا يعمل بنظام المناوبات، أي أنه لا يتوقف عن العمل بعد وقت معين من اليوم ويبدأ بتخزين كل شيء على شكل دهون".

وأوضحت: "توقيت تناول الطعام وتركيبة الوجبات أمران أساسيان للتحكم في سكر الدم وفعالية الأنسولين لدى مرضى السكري". ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه الدراسة أُجريت على أفراد أصحاء يتمتعون بوظائف بنكرياس طبيعية ولا يعانون من أي اضطرابات أيضية أخرى، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي. كما أن متوسط عمر المشاركين كان 32 عامًا، وهو عمر صغير نسبيًا.

وأضافت: "بشكل عام، تعتبر تقلبات نسبة السكر في الدم أمرًا طبيعيًا. الألياف جزء لا يتجزأ من عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وأحثّ الناس على الامتناع عن القلق بشأن آثار الطعام على سكر الدم إلا إذا كانوا يعانون من أمراض أيضية مثل داء السكري من النوع الثاني".

مع ذلك، شددت مودي على أهمية الانتباه الدائم إلى كمية الألياف المستهلكة وكمية الحبوب المكررة في النظام الغذائي.

وأوضحت أن "الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، والمصنوعة من الحبوب المكررة، والتي تكون عادةً قليلة الألياف، ترفع سكر الدم بسرعة وتخفضه مرة أخرى بسبب تأثير ارتدادي. هذا يزيد من جوع الناس ويسبب التعب، وهذا هو سبب الشعور بالنعاس بعد تناول وجبات غنية بهذه الأنواع من الكربوهيدرات. وتناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، إلى جانب البروتين الخالي من الدهون، لا يساعد فقط في تخفيف هذا التأثير، بل غالبًا ما يؤدي إلى اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، مما يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

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