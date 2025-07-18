أخبار الفن اليوم: تفاصيل أزمة أسماء جلال مع مصفف شعر شهير.. أول تعليق من شيماء سيف بعد تعرضها لحادث سير.. هجوم لاذع على منشور جديد لـ مها الصغير

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة، الفنية اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أصيب الفنان حسام حبيب أثناء تحضيراته بروفات حفله الأول بالسعودية، التي من المقرر انطلاقها خلال ساعات تحت عنوان “أحاسيس”.

وتعرض “حبيب” إلى التواء بالكاحل أثناء تحضيراته للبروفات النهائية، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

أعادت مها الصغير نشر مقدمة لها من خلال برنامج “الستات" ما يعرفوش يكدبوا، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر “فيس بوك”، وقالت “الصغير” في المقدمة التي أعادت نشرها: “أحداث كتير حصلت في حياتي بشكل سريع أوي ممكن أكون مش شايفة الحلو اللي فيها ولكن فيها حلو وبقول لنفسي”.

وأضافت: “أحمد ربنا على النعم الجميلة ولادي وأهلي بصحة وأمي دايمًا راضية عني وكفاية أنها موجودة جنبي وراضية عني”.

حرصت الفنانة شيماء سيف ، على أن تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها في منطقة أكتوبر.

وقالت شيماء سيف من خلال “إنستجرام”: “شكرا أوي لسؤالكم، أنا كويسة وزي الفل الحمد لله قدر ولطف وجت سليمة”.



أعلنت الفنانة أسماء جلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعر أدلى بتصريحات مثيرة عنها، وأعتزل مهنة تصفيف الشعر، مشيرا إلي أن لمس شعر الفتيات حرام.

وقالت أسماء جلال من خلال حسابها عبر موقع “فيس بوك” إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، مقدمة الشكر لكل الجهات المختصة.

وبدأت الأزمة عندما خرج أحد مصففي الشعر، وأعلن اعتزاله مهنة تصفيف الشعر في مقطع فيديو بعد تصفيفه لشعر الفنانة أسماء جلال، مشيرا إلى أن هذه المهنة حرام.

يستعد المطرب حمزة نمرة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي يأتي بعنوان “قرار شخصي” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويبدأ حمزة نمرة في طرح ألبومه الجديد “قرار شخصي” يوم 23 يوليو ويبدأ بـ أغنيو شمس وهوا، عزيز عيني، كله علي الله، ثم يطرح الدفعة الثانية من الألبوم يوم 30 يوليو وهما شيل الشيلة، اتخمينا، يا سهرانين، ويوم 6 أغسطس الدفعة الثالثة وهما كـ الأتي وافتكر، طال غيابك، بتستخبي.

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المقامة على مساحة 5000 متر مربع.

تعرضت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي، لإصابة خطيرة بعد سقوط جزء من سقف قاعة بأحد الفنادق عليها، مما استدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا لإجراء عملية جراحية.

في هذا السياق، خضعت رزان مغربي لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص. تمَّت بنجاح، وأكد الأطباء أن حالتها الآن مستقرة، وأنهم سيواصلون مراقبة حالتها في الأيام المقبلة لضمان تعافيها التام.

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