تفاصيل أزمة أسماء جلال مع مصفف شعر شهير بسبب تصريحات اعتزاله

أعلنت الفنانة أسماء جلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعر أدلى بتصريحات مثيرة عنها، وأعتزل مهنة تصفيف الشعر، مشيرا إلي أن لمس شعر الفتيات حرام

وقالت أسماء جلال من خلال حسابها عبر موقع “فيس بوك” إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، مقدمة الشكر لكل الجهات المختصة.

وبدأت الأزمة عندما خرج أحد مصففي الشعر، وأعلن اعتزاله مهنة تصفيف الشعر في مقطع فيديو بعد تصفيفه لشعر الفنانة أسماء جلال، مشيرا إلى أن هذه المهنة حرام.

وأوضح مصفف الشعر في الفيديو الذي نشره " البداية بدأت لما كنت بسرح شعر أسماء جلال علشان تكون قمورة أمام الكاميرا أكتر ما هي حلوة، وبعدها سألت نفسي هو أنا بعمل كده ليه طب وآخرتها أيه، وهل شغلي دا حلال ولا حرام علشان كدا اعتزلت وفتحت براند ملابس أكسب منه بالحلال.

فيلم السلم والثعبان 2

يُذكر أن أسماء جلال من مواليد 22 مايو 1995، وقد أثبتت حضورها القوي في السنوات الأخيرة من خلال مشاركاتها المميزة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وتشارك أسماء جلال كذلك في فيلم السلم والثعبان 2 برفقة عمرو يوسف، وكانت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” قد نشرت مؤخرا صورا من كواليس انطلاق تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عدد من صناعه وأبطاله، وهم المخرج طارق العريان، النجم عمرو يوسف، الفنانة أسماء جلال، وحصدت الصور العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.