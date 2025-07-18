هجوم لاذع على منشور جديد لـ مها الصغير (فيديو)

أعادت مها الصغير نشر مقدمة لها من خلال برنامج “الستات" مايعرفوش يكدبوا، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر “فيس بوك”، وقالت “الصغير” في المقدمة التي أعادت نشرها: “أحداث كتير حصلت في حياتي بشكل سريع أوي ممكن أكون مش شايفة الحلو اللي فيها ولكن فيها حلو وبقول لنفسي”.

وأضافت: “أحمد ربنا على النعم الجميلة ولادي وأهلي بصحة وأمي دايمًا راضية عني وكفاية أنها موجودة جنبي وراضية عني”.

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع المقدمة التي أعادت نشرها، وتعرضت “الصغير” إلى انتقادات لاذعة من قبل المتابعين ومن أبرز التعليقات التي جاءت: "المهم الكلمتين دول يكونوا بتوعك، من الواضح أننا ظلمنا السقا، لسه فيكي حيل تتكلمي”.

أزمة مها الصغير

يأتي هذا التطور بعد أن ظهرت مها الصغير في حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عرضت خلاله مجموعة من اللوحات الفنية ونسبتها لنفسها، وتحدثت عن معانيها ورموزها.

إلا أن الحقيقة ظهرت، لاحقًا، حين تبين أن إحدى هذه اللوحات تعود للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، التي كشفت تفاصيل القصة وأثارت القضية.

الفنانة الدنماركية تكشف الحقيقة

ليزا لاش نيلسون نشرت عبر "إنستجرام" صورة للوحة الأصلية الخاصة بها، مهاجمة مها الصغير، وأكدت أنها صاحبة العمل الفني الذي رسمته في العام 2019.

ووصفت ما حدث بأنه انتهاك واضح للملكية الفكرية، مؤكدة أن تقديم العمل على أنه من إنجاز شخص آخر يُعد جريمة وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

منى الشاذلي تعتذر

الإعلامية منى الشاذلي سارعت إلى نشر بيان عبر حساباتها الرسمية، أكدت فيه أن اللوحة المعروضة تعود بالفعل للفنانة ليزا نيلسون، مشددة على احترامها التام لحقوق الملكية الفكرية.

ورحّبت نيلسون بالاعتذار، شاكرة المصريين على التضامن، لكنها طالبت أيضًا بالاعتذار لفنانين آخرين ظهرت أعمالهم في الحلقة نفسها دون إذن.

وتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في القضية، إذ أعلنت لجنة الشكاوى عن استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E لجلسة استماع، بعد تقارير أظهرت عرض محتوى لا يُراعى فيه التحقق من حقوق النشر في حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي".

اعتذار رسمي من مها الصغير

في ظل تصاعد ردود الفعل، أصدرت مها الصغير بيانًا رسميًّا اعتذرت فيه عن الواقعة، قائلة: أنا غلطت.. غلطت بحق الفنانة الدنماركية ليزا، وبحق كل الفنانين، وبحق المنبر إللي اتكلمت منه، والأهم غلطت بحق نفسي. مروري في أصعب ظروف في حياتي لا يبرر ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي.

ومن جانبها قالت الفنانة الدنماركية ليزا إنها تقبل اعتذار مها الصغير وتسامحها، ودعت الجمهور المصري ليسامحها ويعطيها فرصة أخرى، لكنها لم تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراء قانونيا معها أو مع القناة التليفزيونية.

ورغم هذا الاعتذار، ما زالت تداعيات الأزمة مستمرة، خصوصًا في ظل الغموض الذي يلف مصير برنامج "كلام كبير مع مها الصغير"، والذي لم تُعلن القناة بعد إذا ما كان سيُعرض في موعده أم أن حذفه إشارة إلى تأجيل أو إلغاء محتمل.

وبرومو برنامج "كلام كبير" كشف عن مجموعة من النجوم الذين كان من المقرر ظهورهم في البرنامج، وهم: أحمد السقا، هند صبري، محمد سامي، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، بشرى، آية سماحة، أحمد فهمي، أحمد مراد، ميران عبد الوارث، مصطفى خاطر، وباسم سمرة.

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