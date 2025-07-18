الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لأزمة صحية (صور)

لطفي لبيب وحمزة العيلي
لطفي لبيب وحمزة العيلي والأب بطرس دانيال، فيتو

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لأزمة صحية 

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيب كان قد تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

منع الزيارة بأمر من العناية المركزة

وأوضح الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إدارة العناية المركزة بالمستشفى قررت منع الزيارة عنه تمامًا حفاظًا على استقرار الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يتابع تطورات وضعه بدقة.

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