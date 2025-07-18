تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

تعرضت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي، لإصابة خطيرة بعد سقوط جزء من السقف عليها أثناء تواجدها في منزلها، مما استدعى تدخلا طبيا عاجلا لإجراء عملية جراحية.

إجراء عملية جراحية

في هذا السياق، خضعت رزان مغربي لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص. تمّت بنجاح، وأكد الأطباء أن حالتها الآن مستقرة، وأنهم سيواصلون مراقبة حالتها في الأيام المقبلة لضمان تعافيها التام.

وأعلن الطبيب المعالج لـ رزان أنها تحتاج إلى فترة نقاهة للشفاء التام، وأنها ستظل تحت المراقبة الطبية لفترة قصيرة قبل أن تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

تطورات الحالة الصحية

في الأيام التي تلت العملية، أعلن المقربون من رزان مغربي أن حالتها الصحية تتحسن بشكل ملحوظ، رغم أن فترة التعافي قد تستغرق بعض الوقت.

وبحسب مصادر طبية، فإنها تخضع الآن لبعض الجلسات الطبية لإعادة تأهيل جسدها.

تفاصيل الحادث

كان الحادث قد وقع عندما سقط جزء من السقف في مكان تواجد رزان مغربي بشكل مفاجئ،ورغم أن الحادث كان صادمًا، إلا أن رزان استطاعت الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالتها وإجراء الفحوصات اللازمة، التي كشفت عن إصابتها في بعض الأماكن في جسدها بسبب سقوط الأجزاء الثقيلة من السقف.

ردود فعل الجمهور وزملاء العمل

على الرغم من تعرضها لحادث مؤلم، إلا أن رزان مغربي تلقت دعمًا هائلًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني والإعلامي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أرسل العديد من الفنانين والإعلاميين رسائل دعم وتمنوا لها الشفاء العاجل.

من جانبها، نشرت رزان مغربي على حسابها في إنستجرام صورة لها من المستشفى، وأعربت عن امتنانها لكل من ساندها في هذه اللحظات الصعبة، وكتبت: “شكرًا لكل من دعا لي، الحمد لله على كل شيء، أنا في أيد أمينة، وسأعود أقوى من قبل”.

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