بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

تعرضت الفنانة والإعلامية رزان مغربي، لإصابة عميقة في رأسها بعد سقوط سقف أحد الفنادق على رأسها.

وقال مصدر مقرب من رزان مغربي إنها كانت تتواجد في “إيفنت” خاص وسقط عليها السقف فوق رأسها ونقلت للمستشفى.

وأضاف المصدر أن الجرح عميق جدا، وهي الآن تتواجد في المستشفى لخياطته.

مسلسل الضاحك الباكي

وعرض لـ رزان مغربي في وقت سابق مسلسل “الضاحك الباكي” على شاشة قناة CBC وجسدت من خلاله دور بديعة مصابني.

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وجسد العمل السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي والسيناريست محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

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