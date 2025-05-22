أسماء جلال تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيد ميلادها

تصدرت الفنانة الشابة أسماء جلال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين بطريقة غير تقليدية.

وشاركت أسماء متابعيها عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي في إنستجرام بصور وفيديوهات من الاحتفال، أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وظهرت أسماء في إحدى الصور وهي تحمل قالب حلوى وردي وتبتسم برفقة شخصية ترتدي زي غوريلا عملاقة، ما أضفى طابعًا طريفًا ومبهجًا على المناسبة، وأطلت بفستان وردي قصير أنيق وسط ديكور بسيط.

يُذكر أن أسماء جلال من مواليد 22 مايو 1995، وقد أثبتت حضورها القوي في السنوات الأخيرة من خلال مشاركاتها المميزة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

فيلم إن غاب القط

وتشارك أسماء جلال في فيلم إن غاب القط مع آسر ياسين، ويشاركهما البطولة عدد من النجوم مثل الفنانة سماح أنور التي تقدم دورا قويا خلال أحدث العمل، وكذلك الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، كما يشارك في العمل: محمد شاهين، انتصار، وعلي صبحي، وفيلم «إن غاب القط» من تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.

وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل بجانب آسر يس وكارمن بصيبص.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الفيلم تعرض محمد شاهين وأسماء جلال للعديد من المشاكل، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

فيلم السلم والثعبان 2

وتشارك أسماء جلال كذلك في فيلم السلم والثعبان 2 برفقة عمرو يوسف، وكانت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” قد نشرت مؤخرا صورا من كواليس انطلاق تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عدد من صناعه وأبطاله، وهم المخرج طارق العريان، النجم عمرو يوسف، الفنانة أسماء جلال، وحصدت الصور العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة.

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