الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق لـ شيماء سيف بعد تعرضها لحادث سير

شيماء سيف، فيتو
شيماء سيف، فيتو

حرصت  الفنانة شيماء سيف ، على أن تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها في منطقة أكتوبر.

أول تعليق من شيماء سيف بعد تعرضها لحادث سير 

وقالت شيماء سيف من خلال “إنستجرام”: “شكرا أوي لسؤالكم، أنا كويسة وزي الفل الحمد لله قدر ولطف وجت سليمة”. 

 

 

كان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء فتحي، 38 سنة، وشهرتها شيماء سيف بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

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أول تعليق من شيماء سيف بعد تعرضها لحادث سير شيماء سيف الفنانة شيماء سيف

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