الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يقترب من إنهاء ألبومه الجديد

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

اقترب الفنان حمزة نمرة من انتهاء العمل على ألبومه الجديد، الذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب. 

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويتضمن ألبوم حمزة نمرة الجديد، عددا من ألوان الأغاني المختلفة والمتنوعة، ومن المفترض أن يكشف عن التفاصيل الكاملة للألبوم، بعد انتهاء العمل عليه 

أغنية العمر مجرد رقم

وكان نمرة صرح في وقت سابق، قائلا: إن عبارة "العمر مجرد رقم" تُمثل بالنسبة له، أن كل مرحلة عمرية يمُر بها ويعيشها تساعده في اكتساب تجارب وفرص جديدة تُمكنه من التعلم والوصول للنجاح، قائلًا " في حاجات مش هتعرف تعملها كل ما العمر بيتقدم بيك.. لانك هتكون وقتها في مرحلة نضوج وساعتها هتبقى وصلت لمرحلة القدرة على الاختيار".

وعن علاقته بالأرقام في حياته، أشار نمرة إلى أنه حريص على أن تكون أرقام حياته واضحة للجميع، فحينما اختار ليغني"مولود سنة 80" جاء ليُعبر بها صراحة عن تاريخ ميلاده وجيل الثمانينيات وما يشعر به، كاشفًا أنه يهتم بأرقام لها علامة في يومه وحياته، مثل تواريخ ميلاد عائلته، اختيار توقيتات طرح الألبومات، بالإضافة لتُذكره تاريخ طرح أغانيه، حيث يتذكر أن أول عمل فني له كان في عمر الـ19.

اختار حمزة رقمي 1 و7 كأفضل الأرقام في حياته، كونهما مرتبطان بأشياء جيدة حدثت له على مدار حياته.

وكشف عن أول أجر له وكان ١٥٠ جنيها، وقرر وقتها أن يقوم بشراء حذاء رياضي جديد.

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