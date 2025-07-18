طريقة عمل المهلبية، حلوى باردة ترطب الجسم في الطقس الحار
طريقة عمل المهلبية، المهلبية من المثلجات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية، وعادة تقدم فى فصل الصيف.
وطريقة عمل المهلبية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وانعاشهم فى الطقس الحار.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل المهلبية.
مكونات عمل المهلبية:-
4 أكواب من الحليب السائل
5 ملاعق كبيرة من النشا
5 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد
فانيليا
مكسرات مجروشة أو جوز هند للتزيين
طريقة عمل المهلبية:-
- في كوب صغير، قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الحليب البارد جيدا حتى لا يتكتل.
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الكمية المتبقية من الحليب وأضيفي إليه السكر وحركي جيدا حتى يذوب السكر تماما.
- أضيفي خليط النشا المذاب إلى الحليب الساخن مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.
- استمري في التحريك على نار هادئة حتى يبدأ الخليط في الغليان ويصبح قوامه سميكا.
- أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة، وحركي لمدة دقيقة أخرى.
- اسكبي المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة، واتركيها حتى تبرد قليلا، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماما.
- عند التقديم، يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة مثل الفستق الحلبي أو اللوز، أو برشة من جوز الهند.
- استخدمي نشا الذرة للحصول على قوام ناعم وكريمي.
- قللى السكر أو زيديه حسب المذاق.
- من الممكن استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز كبديل للحليب العادي.
- يمكن إضافة طبقة من مربى الفراولة أو صوص الشوكولاتة على الوجه للتنوع.
ولعمل الأرز باللبن
مكونات عمل الأرز باللبن:
½ كوب أرز مصري مغسول
1 لتر حليب كامل الدسم
½ كوب كريمة لباني (كريمة طبخ أو خفق)
¾ كوب سكر (أو حسب الرغبة)
ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء بارد
1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)
رشة ملح صغيرة
قرفة مطحونة أو مكسرات للتزيين (اختياري)
طريقة عمل الأرز باللبن:
- في قدر على النار، ضعي الأرز مع كوب ماء ورشة ملح، واتركيه حتى يسلق نصف سلقة ويشرب الماء.
- أضيفي الحليب إلى الأرز وقلبي جيدا.
- اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويمتص جزء من الحليب.
- أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب.
- ثم أضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب.
- أضيفي خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.
- استمري في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كريمي.
- أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة وقلبي جيدا.
- اسكبي الأرز باللبن في أطباق التقديم.
- اتركيه ليبرد قليلا، ثم زينيه بالقرفة أو المكسرات حسب الذوق.
- يمكن تقديمه دافئ أو بارد.
- نصائح لنجاح الوصفة، استخدمى الحليب كامل الدسم ليمنح الطبق قوام أغنى.
- الكريمة اللباني تضيف نكهة كريمية مميزة وتزيد من فخامة الطبق.
- يمكن الاستغناء عن النشا للحصول على قوام خفيف، أو زيادته للحصول على قوام أثقل.
- يفضل التحريك المستمر بعد إضافة النشا لتجنب التكتلات.
- قدميه في كاسات شفافة وزينيه بمربى أو عسل أو فواكه مجففة.
- أضيفي له قليلا من جوز الهند المبشور أو بشر البرتقال لنكهة مختلفة.
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