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مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم - القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع شاب على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة. 

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أن الإطار الأمامي للسيارة انفجر، ما أدى لاختلال عجلة القيادة  في يد قائد السيارة، وفقد السيطرة عليها، فإنقلبت في نهر الطريق، وتسببت في مصرع "مصطفى. ر" 19 سنة، قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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