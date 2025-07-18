درب البرابرة أرخص مكان للزرع الصناعي والورود والأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

تُعتبر منطقة درب البرابرة الواقعة في قلب القاهرة بالقرب من ميدان العتبة والموسكي، بمثابة السوق الأم والوجهة الأولى في مصر، لكل ما يتعلق بالزينة ومستلزمات الديكور، وعلى رأسها الزرع الصناعي. فهي ليست مجرد سوق، بل عالم متكامل من الإبداع والديكور بأسعار لا تُقارن.

ما الذي يميز درب البرابرة في مجال الزرع الصناعي؟

عندما تدخل إلى أزقة درب البرابرة، ستجد نفسك محاطًا بغابة من الخيارات. من فروع الأشجار الصغيرة إلى الشجيرات الضخمة، ومن باقات الورود الأنيقة إلى الجدران الخضراء (Green Walls) العصرية، كل ما يمكنك تخيله من نباتات صناعية تجده هناك.

أنواع النباتات: ستجد أشجار النخيل، أشجار الزينة، نباتات متسلقة، صباريات، فروع زهور منفردة (مثل التوليب والورد)، ونجيلة صناعية.

الجودة: تتفاوت بشكل كبير لتناسب كل الميزانيات، من المنتجات الشعبية البسيطة إلى المنتجات عالية الجودة التي يصعب تمييزها عن النباتات الطبيعية.

أسعار الجملة والأسعار التنافسية

السر الأكبر لشهرة درب البرابرة هو الأسعار. بما أنها مركز تجارة الجملة لهذه المنتجات، فإن الأسعار فيها أقل بكثير من أي مكان آخر. حتى لو كنت تشتري بالقطعة (قطاعي)، فغالبًا ما ستحصل على سعر أفضل من المحلات التجارية الكبرى.

يعتمد أصحاب محلات الديكور، منظمو حفلات الزفاف، ومهندسو الديكور الداخلي على درب البرابرة كمصدر أساسي لتوريد الزرع الصناعي ومستلزمات الزينة لمشاريعهم، وهذا دليل قاطع على أهمية السوق وتنافسية أسعاره.

بجانب الزرع الصناعي، تشتهر المنطقة ببيع كل ما يتعلق بـ:

مستلزمات الأفراح والسبوع: من علب الهدايا إلى زينة القاعات.

ديكورات المواسم: مثل زينة رمضان، فوانيس، زينة أعياد الميلاد وشجرة الكريسماس، والتحف والهدايا ومواد التغليف.

و يقدم محل "بيوت للديكور المنزلي" في شارع درب البرابرة، بالقرب من مول القدس، مجموعة متنوعة من الزرع الصناعي لتلبية احتياجات عشاق الديكور الداخلي والخارجي.

أسعار الزهور الصناعية

ويكشف أحمد أحد العاملين في الفرع، عن تشكيلة واسعة من النباتات الاصطناعية بأسعار متفاوتة، مؤكدًا وجود عروض وتخفيضات على جميع الموديلات.

يستعرض المحل تشكيلة كبيرة من الزهور الصناعية، بأسعار تبدأ من 60 جنيهًا مصريًا للباقة، وتصل أسعار الباقات الكبيرة إلى 350 جنيهًا. تشمل هذه الباقات أنواعًا مختلفة مثل الورود والقرنفل ونفس الطفل (البيبي جيبسوفيلا).

ولمحبي النباتات الصغيرة المناسبة للمكاتب أو الرفوف، تتوفر تشكيلة من الزرع الصغير في أصص فخارية، بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا وتصل إلى 115 جنيهًا.

كما يقدم المحل تشكيلة رائعة من نباتات الصبار والعصاريات المصنوعة من البورسلين في أصص متنوعة الأشكال والألوان، وتتراوح أسعارها بين 150 و190 جنيهًا.

أسعار الشجر الصناعي

ويعرض المحل أنواعًا مختلفة من الأشجار والنباتات الكبيرة التي تضفي لمسة طبيعية على المساحات الأوسع.

من أبرزها شجر "الموز" الصناعي، المتوفر بخامات مختلفة مثل "الجينز" القابل للغسيل والكي، وخامة "الجلد".

شجرة الموز بخامة الجينز (8 ورقات) بسعر 750 جنيهًا، أما بنفس الخامة مع البوت والترتيب يصل سعرها إلى 1100 جنيهًا.

تتوفر أيضًا شجرة الموز الكبيرة بحجم وسط (11 ورقة) بسعر 1600 جنيه، والحجم الجامبو الأكبر (13 ورقة) بسعر 2200 جنيه مصري.

تشمل التشكيلة أيضًا أنواعًا أخرى من الأشجار الاصطناعية الشهيرة، مثل شجر "الأريكا" المستورد، المتوفر بمقاسات مختلفة (خماسي ورباعي).

المقاس الكبير (18 ورقة، طول 1.65 متر) بسعر 900 جنيه مصري مع البوت والترتيب، والمقاس الصغير بسعر 475 جنيهًا.

وشجر "السيكاس" الجامبو بسعر 900 جنيه مع البوت والترتيب.

ولإضافة لمسة من التنوع الاستوائي، يعرض المحل شجر "عصفور الجنة" بخامة الجلد بسعر 1400 جنيه مصري. كما تتوفر أشجار أخرى مميزة مثل شجرة الزيتون الكبيرة المستوردة بسعر 2400 جنيه مصري.

ويوضح أحمد أن بعض أنواع الشجر تأتي على شكل "تركيب" وتبدأ أسعارها من 350 جنيهًا، مما يتيح للعميل تنسيقها حسب رغبته.

كما يشير إلى الطريقة المثلى لتنظيف الزرع الصناعي خاصة المستورد عن طريق الريشة أو أي وسيلة أخري مثل المناديل المبللة (وايبس).

يؤكد محل "بيوت للديكور المنزلي" على توفر تشكيلة كبيرة من البوتات البلاستيكية المتينة وسهلة التنظيف، ويمكن للعميل تغيير البوت حسب طلبه. ويختتم أحمد حديثه بالتأكيد على أن جميع الموديلات المتوفرة في المحل تخضع لعروض وتخفيضات مستمرة، داعيًا العملاء لزيارة الفرع للاطلاع على التشكيلة الكاملة والاستفادة من الأسعار المميزة.

مميزات استخدام الزرع الصناعي في المنازل

أصبح الزرع الصناعي خيارًا شائعًا وعمليًا جدًا لتزيين المنازل والمكاتب، فهو يجمع بين جمال الطبيعة وسهولة الاستخدام. إذا كنت تفكر في إضافة لمسة خضراء لمنزلك دون عناء، فهذه هي أهم الميزات:

1. صيانة شبه منعدمة:

هي الميزة الأكبر على الإطلاق. النباتات الصناعية لا تحتاج إلى ري، تسميد، أو تقليم. وهذا يجعلها مثالية للأشخاص المشغولين، أو كثيري السفر، أو الذين لا يملكون خبرة في العناية بالنباتات.

2. مظهر دائم الجمال:

تحتفظ النباتات الصناعية بمظهرها النضر والزاهي على مدار السنة، بغض النظر عن الفصول أو ظروف الإضاءة. لن تعاني من مشكلة اصفرار الأوراق، أو الذبول، أو موت النبتة.

3. مرونة في التنسيق والديكور:

يمكنك وضع الزرع الصناعي في أي مكان تريده دون القلق بشأن توفر ضوء الشمس. هذا يجعله مثاليًا للأركان المظلمة، الممرات، الحمامات، أو أي مساحة لا يمكن للنباتات الطبيعية النمو فيها.

4. حل مثالي لمن يعانون من الحساسية:

لأنها لا تنتج حبوب اللقاح، تعتبر النباتات الصناعية خيارًا آمنًا وصحيًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أو حساسية النباتات.

5. آمنة على الأطفال والحيوانات الأليفة:

الكثير من النباتات الطبيعية قد تكون سامة إذا تم ابتلاعها من قبل الأطفال أو الحيوانات الأليفة. الزرع الصناعي يزيل هذا القلق تمامًا، مما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للعائلات.

6. توفير على المدى الطويل:

قد يكون سعر النبتة الصناعية عالية الجودة أعلى من الطبيعية في البداية، لكنها تعتبر استثمارًا لمرة واحدة. لن تضطر إلى إنفاق المال بشكل متكرر على الأسمدة، أو التربة، أو استبدال النباتات التي تموت.

7. تنوع هائل في الخيارات:

تتوفر النباتات الصناعية بأشكال وأنواع لا حصر لها، بما في ذلك الأنواع النادرة أو التي يصعب زراعتها في مناخك المحلي. يمكنك اختيار أي نبتة تريدها لتناسب ديكور منزلك تمامًا.

باختصار، يقدم الزرع الصناعي حلًا رائعًا لإضافة لمسة من الحيوية والخضرة إلى أي مساحة، مع التخلص من كل الأعباء المصاحبة للعناية بالنباتات الحقيقية.

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