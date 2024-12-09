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حوادث

تحويلات مرورية لتنظيم حركة سير المركبات بعد هبوط أراضي في كرداسة

تحويلات مرورية بعد
تحويلات مرورية بعد هبوط اراضي في كرداسة،فيتو

تواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء مصطفي ابراهيم تسيير الحركة المرورية بالطريق المؤدية بكرداسة وإجراء تحويلات مرورية، بمحور صفط اللبن بدائرة مركز شرطة كرداسة في محافظة الجيزة لتنظيم حركة سير المركبات، خاصة بعد إغلاق  طريق برك الخيام بسبب حدوث هبوطًا أرضيًا نتيجة كسر ماسورة مياه قطر 400،و بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة يتم حاليا العمل في إصلاح الهبوط الأرضي، تمهيدًا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وإصلاح التلفيات.

 

حادث انقلاب سيارة ربع نقل 

 

وعلي جانب آخر كان قد أصيب  ٣ أشخاص من بينهم شقيقين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل  أعلى الطريق الاقليمي  بدائرة مركز اطفيح.

تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور الجيزة  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الاقليمي بدائرة مركز اطفيح.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ربع نقل قادم من الطريق الاقليمي في الاتجاه لكارتة حلوان،واسفر عن ٣ أشخاص من بينهم  شقيقين منهم قائد السيارة  نقلوا إلى المستشفى العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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الخدمات المرورية تحويلات مرورية الحركة المرورية

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