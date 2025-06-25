الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع

هبوط أرضي يبتلع سيارة
هبوط أرضي يبتلع سيارة في التجمع، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بأمن القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، في انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أرضي بشكل مفاجئ بأحد الشوارع الرئيسية بدائرة قسم  شرطة التجمع.

 

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي بمنطقة التجمع الخامس، مما تسبب في سقوط سيارة بداخله. 

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمحل البلاغ وبالفحص تبين كسر ماسورة مياه تسببت في حدوث هبوط أرضي نتج عنه سقوط السيارة بداخله.

 فقامت قوات الأمن  بالتعاون مع الجهات المعنية بقطع المياه عن ماسورة المياه المكسورة.


وتم  فرض كردون أمني حول المنطقة كإجراء احترازي، حفاظًا على أرواح المواطنين،، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

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الحماية المدنية قسم شرطة التجمع هبوط أرضي التجمع الخامس

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