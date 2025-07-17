أعراض القولون العصبى وأسباب الإصابة به وأفضل طرق للعلاج

أعراض القولون العصبى، القولون العصبى من الأمراض الأكثر انتشارا فى مصر بين كبار السن والشباب لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة والضغوط العصبية.

وأعراض القولون العصبى، عديدة ومعروفة وللأسف مزعجة وتزيد عند تناول بعض الأطعمة لذا يحرص بعض مرضى القولون العصبى على تجنب الأعراض.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن القولون العصبي هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي يؤثر على وظيفة الأمعاء الغليظة، ويسبب مجموعة من الأعراض المزعجة، لكنه لا يؤدي إلى تغيرات عضوية في الأمعاء، ويعتبر من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، ويصيب النساء أكثر من الرجال.

أعراض القولون العصبي

وأضاف العوضي، تختلف الأعراض من شخص لآخر، ومن أعراض القولون العصبى:-

آلام وتقلصات في البطن تزداد بعد الأكل وتهدأ بعد التبرز.

الانتفاخ والغازات.

الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.

الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء تماما.

مخاط في البراز.

شعور عام بعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

أسباب القولون العصبي

وتابع، أن القولون العصبي لا ينتج عن سبب عضوي واضح، لكن هناك مجموعة من العوامل التي يعتقد أنها تؤدي إلى ظهوره، منها:

الضغط النفسي والتوتر.

اضطراب حركة الأمعاء بطء أو سرعة حركة القولون.

تغير في التوازن البكتيري في الأمعاء.

حساسية القولون لبعض الأطعمة.

عدوى الجهاز الهضمي السابقة.

عوامل وراثية.

أعراض القولون العصبى

مخاطر القولون العصبي

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه رغم أن القولون العصبي لا يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان، إلا أنه قد يؤثر سلبا على جودة الحياة، ومن مخاطره:

تدهور الحالة النفسية حيث القلق، والاكتئاب.

التأثير على النوم والمزاج.

سوء التغذية نتيجة تجنب العديد من الأطعمة.

الغياب المتكرر عن العمل أو الدراسة.

علاج القولون العصبى

وأضاف العوضي، أنه لا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض من خلال:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

تجنب الأطعمة المهيجة مثل: المقليات، البقوليات، الكافيين، الحليب كامل الدسم.

زيادة تناول الألياف في حالات الإمساك.

شرب كميات كافية من الماء.

مضادات التقلصات لتخفيف الألم.

أدوية لعلاج الإسهال أو الإمساك.

مضادات الاكتئاب الخفيفة في بعض الحالات.

تقنيات الاسترخاء والتأمل.

جلسات علاج سلوكي معرفي.

طرق الوقاية من القولون العصبي

وتابع، أنه للوقاية من الإصابة بالقولون العصبي، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تقليل التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة أو الهوايات.

الابتعاد عن الأطعمة المهيجة عند اكتشافها.

الالتزام بجدول نوم منتظم.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز حركة الأمعاء.

تجنب الأكل بسرعة ومضغ الطعام جيدا.

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