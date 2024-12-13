أعراض متلازمة القولون العصبي لدى الأطفال والبالغين

متلازمة القولون العصبي عبارة عن مزيج من عدم الراحة أو الألم في البطن ومشاكل في عادات الأمعاء، فتكون عادتًا إما التبرز أكثر أو أقل من المعتاد (الإسهال أو الإمساك) أو وجود نوع مختلف من البراز (رقيق أو صلب أو لين وسائل).

ولا تعد متلازمة القولون العصبي مهددة للحياة، ولا تجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بأمراض القولون الأخرى، مثل التهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون، أو سرطان القولون، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لكنها قد تكون مشكلة طويلة الأمد تغير من طريقة عيشه، وقد يتغيب الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي عن العمل أو المدرسة بشكل متكرر، ويشعرون بأنهم أقل قدرة على المشاركة في الأنشطة اليومية، ويحتاج بعض الأشخاص إلى تغيير بيئة عملهم: التحول إلى العمل في المنزل، أو تغيير ساعات العمل، أو حتى عدم العمل على الإطلاق.

أنواع القولون العصبي

هناك أربعة أنواع من متلازمة القولون العصبي:

القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C)

القولون العصبي مع الإسهال (IBS-D)

القولون العصبي المختلط (IBS-M)، والذي يتناوب بين الإمساك والإسهال

القولون العصبي غير المصنف (IBS-U)، والذي يصيب الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الأنواع الآخرى.

أعراض القولون العصبي

يمكن أن تشمل أعراض متلازمة القولون العصبي ما يلي:

الإسهال (غالبًا ما يوصف بأنه نوبات عنيفة من الإسهال)

الإمساك

الإمساك بالتناوب مع الإسهال

آلام البطن أو التقلصات، وعادة ما تكون في النصف السفلي من البطن، والتي تزداد سوءًا بعد الوجبات وتشعر بتحسن بعد حركة الأمعاء

الكثير من الغازات أو الانتفاخ

براز أكثر صلابة أو رخوًا من المعتاد (حبيبات أو براز شريطي مسطح)

بطن بارز

مخاط في البراز

الشعور بأن الشخض لا يزال بحاجة إلى التبرز بعد أن فعلت ذلك للتو

عدم تحمل الطعام

التعب

القلق

الاكتئاب

حرقة المعدة وعسر الهضم

الصداع

الحاجة إلى التبول كثيرًا

قد تتسبب أشياء أخرى في حدوث هذه الأعراض في بعض الأحيان، وإذا كان الأمر يتعلق بمتلازمة القولون العصبي، فمن المحتمل أن يعاني المريض من هذه الأعراض أسبوعيًا لمدة 3 أشهر، أو أقل من ذلك لمدة 6 أشهر على الأقل.

وقد تعاني السيدات والذين يعانون من متلازمة القولون العصبي من أعراض أكثر أثناء فترة الحيض، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض بولية أو مشاكل جنسية، ويمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الأعراض.

متى يكون من الضروري الاتصال بالطبيب

عادةً لا يؤدي القولون العصبي إلى أمراض أكثر خطورة، ولكن هناك "علامات تحذير" يجب البحث عنها والتي قد تعني أن هناك شيئًا أكثر خطورة يحدث، أعراض العلامة التحذيرية هي تلك التي لا تُرى عادةً مع القولون العصبي، وإذا كان لدي الشخص واحد أو أكثر، فيجب استشر الطبيب، سيحتاج كذلك إلى إجراء اختبارات لمعرفة ما يحدث، وتتضمن أعراض العلامة التحذيرية ما يلي:

نزيف المستقيم: قد يكون مجرد أثر جانبي لمتلازمة القولون العصبي والإمساك، الناجم عن تمزق في فتحة الشرج، وقد يكون النزيف أيضًا ناتجًا عن البواسير، ولكن إذا كان لدي الشخص كمية كبيرة من الدم في البراز، أو إذا كان النزيف لا يختفي، فقد تكن تلك علامة على شيء خطير.

فقدان الوزن: إذا وجد الشخص نفسه يفقد الوزن دون سبب.

الحمى والقيء وفقر الدم

أعراض متلازمة القولون العصبي عند الأطفال

تؤثر متلازمة القولون العصبي على ما يصل إلى 1 من كل 6 أطفال، ويشتركون في العديد من نفس أعراض القولون العصبي التي يعاني منها البالغون، وقد يشمل أعراض متلازمة القولون العصبي عند الأطفال ما يلي:

ألم أو انزعاج في البطن قد يتحسن بعد التبرز

الإسهال أو الإمساك أو كليهما

وجود مخاط في البراز

الحاجة الملحة للتبرز

الانتفاخ

التشنج

انتفاخ البطن (الغازات)

فقدان الوزن

الغثيان والقيء

الشعور بأنه لم تنته من التبرز

يمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من أعراض تحذيرية قد تعني شيئًا أكثر إثارة للقلق من القولون العصبي، تتضمن هذه الأعراض:

ألم مستمر في الجانب الأيمن العلوي أو السفلي من البطن

صعوبة في البلع أو ألم عند البلع

القيء المستمر

الإسهال في الليل

نزيف من المستقيم أو دم في القيء أو علامات أخرى لنزيف الجهاز الهضمي

التهاب المفاصل

فقدان الوزن غير المبرر

تباطؤ النمو

تأخر البلوغ

ما الذي يسبب متلازمة القولون العصبي؟

في حين أن هناك العديد من الأشياء المعروفة التي تؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي، فإن الخبراء لا يعرفون ما الذي يسبب هذه الحالة.

تشير الدراسات إلى أن القولون يصبح شديد الحساسية، ويتفاعل بشكل مبالغ فيه مع التحفيز الخفيف، وبدلًا من حركات العضلات البطيئة والإيقاعية، تتشنج عضلات الأمعاء، ويمكن أن يسبب هذا الإسهال أو الإمساك.

تشير نظرية أخرى إلى أنه قد يتضمن مواد كيميائية يصنعها الجسم، مثل السيروتونين والجاسترين، التي تتحكم في الإشارات العصبية بين الدماغ والجهاز الهضمي.

يدرس باحثون آخرون لمعرفة ما إذا كانت بعض البكتيريا الموجودة في الأمعاء يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة.

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