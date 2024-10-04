أطعمة تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي هي مجموعة من الأعراض الهضمية التي يمكن أن تسبب إزعاجًا مستمرًا، ويمكن للأشخاص غالبًا تقليل الأعراض من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة.

متلازمة القولون العصبي هي حالة مزمنة تسبب عادةً الإمساك أو الإسهال أو مزيجًا من الاثنين، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من الانتفاخ والتقلصات.

قد تؤثر العديد من العوامل على تطور متلازمة القولون العصبي، من العدوى إلى الصدمات النفسية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي متلازمة القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي هي حالة تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي ولكن بدون أي ضرر مرئي أو علامات مرض في الأمعاء.

الحالة هي نتيجة لتغيير أو اضطراب في وظيفة الأمعاء، ما يؤدي بعد ذلك إلى أعراض مثل آلام البطن وتغيرات في حركات الأمعاء، وقد تأتي هذه الأعراض وتختفي، أو قد تكون مستمرة.

أعراض القولون العصبي

يمكن أن تختلف علامات وأعراض القولون العصبي من شخص لآخر وقد تشمل:

الإسهال

الإمساك

الانتفاخ

ألم البطن والتقلصات، والتي قد تقل بعد إخراج البراز

الشعور بأن الأمعاء ليست فارغة بعد حركة الأمعاء

خروج المخاط من المستقيم

يمكن أن تؤثر نفس الأعراض على البالغين والأطفال.

الأعراض عند الذكور والإناث

يمكن أن تكون أعراض القولون العصبي متشابهة بين الجنسين، ولكن وجدت الأبحاث أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي مع الإسهال بشكل ملحوظ وأن الذكور أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي مع الإسهال، وأسباب لذلك غير واضحة حتى الآن.

وأشارت بعض الأبحاث ايضًا إلى أن الرجال يميلون إلى الشعور بألم أكثر شدة من القولون العصبي مقارنة بالنساء.

أعراض تنذر بالخطر

يمكن أن يكون لدى القولون العصبي أعراض مماثلة لحالات أكثر خطورة، وإذا كان لدى الشخص أي من الأعراض التالية، فيجب عليه طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن:

براز أسود أو يحتوي على دم

فقدان الوزن غير المبرر

تورم أو ألم في منطقة معينة من البطن

تورم حول المستقيم

ألم في البطن ليلًا

أعراض متفاقمة تدريجيًا

أسباب متلازمة القولون العصبي

لا يزال العلماء يتعلمون عن الأسباب التي تؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص بمتلازمة القولون العصبي، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من المخاطر.

العدوى

تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين متلازمة القولون العصبي والتسمم الغذائي والتهابات الأمعاء الأخرى، حيث وجدت الدراسات أن 10٪ ممن عانوا من عدوى معوية أصيبوا لاحقًا بمتلازمة القولون العصبي، وبالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بعدوى البروتوزوا أو الطفيليات، كان المعدل 41.9٪.

قد يكون لبعض الميكروبات تأثير على الجهاز المناعي مما يؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في الأمعاء.

خلل التوازن الجرثومي

خلل التوازن الجرثومي هو المصطلح الطبي لاختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، الميكروبيوم هو نظام بيئي من البكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي تعيش في الأمعاء، والتي تؤثر على كيفية هضم البشر وامتصاصهم للعناصر الغذائية، وقد تلعب الاضطرابات في هذا النظام البيئي، بما في ذلك استخدام المضادات الحيوية أو العدوى، دورًا في متلازمة القولون العصبي.

الإجهاد أو الصدمة

ترتبط الأمعاء والدماغ، مما يعني أن مشكلة في أحدهما يمكن أن تؤثر على الآخر، ويُعرف هذا باسم محور الأمعاء والدماغ، ولا يزال الباحثون يتعلمون كيفية عمله، ولكن هناك أدلة على أن الإجهاد الشديد قد يؤثر على صحة الأمعاء.

مشاكل الحركة

تشير حركة الأمعاء إلى السرعة التي تدفع بها الأمعاء الطعام عبر الجهاز الهضمي، إذا كانت الحركة سريعة جدًا أو بطيئة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي، والاختلافات البنيوية في التشريح، وبعض الأدوية هي أمثلة على الأشياء التي قد تؤثر على الحركة.

فرط الحساسية الحشوية

تحتوي الأحشاء أو الأمعاء على أعصاب تنقل إشارات الألم إلى الدماغ، وإذا أصبحت هذه الأعصاب شديدة الحساسية، فقد يشعر الشخص بألم لا يشعر به عادةً.

ما الذي يسبب تفاقم أعراض القولون العصبي؟

يشير مصطلح التفاقم إلى الفترة التي تتفاقم فيها أعراض القولون العصبي لدى الشخص، ويمكن لعدة عوامل أن تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يلعب النظام الغذائي دورًا في إثارة تفاقم أعراض القولون العصبي، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن الطعام هو سبب القولون العصبي نفسه، ولا أن التغييرات الغذائية ستعالجه، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض معينة بسبب بعض الأطعمة.

على سبيل المثال، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في تناول السكريات القليلة القابلة للتخمر، والثنائيات السكرية، والأحادية السكرية، والبوليولات، وهذه هي نوع من الكربوهيدرات التي قد يكون من الصعب هضمها أو قد تتخمر الميكروبات الموجودة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ وأعراض أخرى.

وتتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بهذا النوع من السكريات ما يلي:

الفاصولياء

البصل

الثوم

الفواكه المجففة، مثل الزبيب أو البرقوق

الأطعمة التي تحتوي على القمح، مثل الخبز

الأطعمة المحلاة صناعيًا، مثل العلكة أو الحلوى

الحليب والجبن الطري

قد يتفاعل آخرون مصابون بمتلازمة القولون العصبي مع الأطعمة التي تهيج الأمعاء لأنها حارة أو زيتية، أو لأنها تحتوي على الكثير أو القليل من الألياف.

لا يوجد شخصان مصابان بمتلازمة القولون العصبي متماثلان، وحتى بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع الفودماب، لن يتفاعل الجميع مع كل نوع من أنواع الفودماب.

الكافيين أو الكحول

يجد البعض أن الكافيين يمكن أن يكون محفزًا لمتلازمة القولون العصبي، مما يعني أنهم يتفاعلون مع أطعمة مثل:

الشاي

القهوة

الشوكولاتة

مشروبات الطاقة

الكحول

التوتر

يجد بعض الأشخاص أن التعرض للتوتر أو القلق يؤدي إلى تفاقم متلازمة القولون العصبي لديهم.

هذا لا يعني أن الحالة نفسية بحتة، ولكن بالنسبة للبعض، فإن معالجة الصحة العقلية تعمل على تحسين الأعراض.