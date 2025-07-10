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صحة ومرأة

الصحة تكشف طرق علاج سرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

أكدت وزارة الصحة توفير أحدث طرق علاج سرطان القولون داخل مراكز الأورام، مشيرة إلى تعدد طرق علاج سرطان القولون منها الإستئصال الجراحي وجلسات علاج كيماوي داعمة للجراحة حسب مرحلة المرض والتشخيص.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مؤكدة أن المبادرة تتضمن الكشف عن أورام “الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا”.

وكشف الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام أن سرطان القولون يمكن اكتشافه مبكرا قبل حدوثه من خلال اكتشاف أي زوائد جلدية في القولون.

إصابات بزوائد جلدية في القولون 

وأشار إلى أن كثير من الأشخاص المصابين بأورام القولون يتعرضون للإصابة بآلام مستمرة في القولون وانتفاخ في القولون وإمساك وبعد الكشف تظهر إصابات بزوائد جلدية في القولون يمكن أن تتحول الي أورام.

المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام 

 

وأكد أن الاكتشاف المبكر لها وعلاجها باستئصالها يساعد في عدم تحولها الي أورام مطالبا بضرورة الكشف داخل المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام.

 

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من سرطان القولون وهو من الأورام الأكبر انتشارًا بين الرجال ومن ضمن الأورام التى تم إدراج الاكتشاف المبكر لها في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.

نصائح للوقاية من سرطان القولون

وتضمنت أهم النصائح للوقاية من سرطان القولون منها:

1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

2-ممارسة الرياضة بانتظام.

3-الكشف المبكر.

4- الانتباه لتاريخ العائلة المرضي.

 

ويمكن تشخيص الإصابة بمرض سرطان القولون من خلال اكتشاف المرض من خلال تحليل الدم وتحليل البراز الذي يكشف عن وجود دم في البراز بجانب إجراء منظار القولون.

 

أسباب الإصابة بسرطان القولون

وأكدت أن من أسباب الإصابة بسرطان القولون وجود تاريخ عائلي للإصابة، لافتة إلى أهمية اكتشاف الإصابة بسرطان القولون قبل ظهور أي أعراض علي المريض موضحة أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون علاجه بالجراحة ويحقق نسب شفاء مرتفعة. 

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أوضحت وزارة الصحة  أن الأسباب الرئيسية لسرطان القولون منها الزوائد الجلدية، والتي تستمر لسنوات طويلة وتتحول لسرطان.

أكدت أهمية الكشف الدوري لاكتشاف الزوائد الجلدية قبل مرحلة السرطان وعلاجها وتصل نسبة الشفاء إلى مراحل أكثر من ٩٥%.

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