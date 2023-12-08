الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

جنازة شقيق الفنان
جنازة شقيق الفنان احمد حلمي، فيتو

حرصت الفنانة منى ذكي، على مواساة زوجها الفنان أحمد حلمي، لوفاة شقيقه الراحل خالد حلمي مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث حضرت مراسم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها، حيث انهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.

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وفاة نجل هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق

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أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر

 

وانهار الفنان أحمد حلمي، أثناء تلقي واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمي بمقابر منطقة الشموت ببنها، على أن يتم إقامة العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية في بنها بعد المغرب اليوم.

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كانت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي قد أعلنت في بنها اليوم وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ناعية الفقيد بموقع التواصل الفيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

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الجهاز المركزى للمحاسبات المركزي للمحاسبات الفنان أحمد حلمي الفنانة منى ذكي

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