أخبار مصر اليوم.. توجيهات جديدة من السيسي للحكومة لتوفير السلع.. اجتماع بمجلس الوزراء لمناقشة تيسيرات تسجيل العقارات للأجانب.. وشروط جديدة لتنسيق الجامعات

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور كل من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس/ محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُضيفًا أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلًا عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يستعرض فيه رئيس مجلس الوزراء أبرز القرارات والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا المطروحة.

تنسيق الجامعات 2025 ، يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وما هي الجامعات المعتمدة من التعليم العالي وأبرز البرامج الدراسية التي تضمها تلك الجامعات وكيفية التقديم.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة 2024، ومصاريف بعض الجامعات الخاصة في مصر.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة في العام الماضي 2024، لكي يساعد الطلاب في تحديد الكلية المناسبة وفقا للمجموع الذي يحصل عليه الطالب.

أعلن المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين لاستكشاف الذهب والمعادن، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025 الذي يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن مصر تسعى لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في الثروات المعدنية.

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذيريا بشأن وجود عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي أوترفين Otrivin Adults Nasal Drops 0.1%، الذي يستخدم لتخفيف احتقان الأنف ونزلات البرد.

عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي أوترفين

جاء ذلك ضمن جهود الهيئة في مكافحة الغش التجاري، وضمان سلامة الدواء المتداول في الأسواق المصرية.

وأكدت الهيئة أن العبوات المغشوشة تحمل رقم التشغيلة TX7F، وقد تم اكتشاف التقليد بعد بلاغات وردت من الشركة المنتجة تفيد بوجود عبوات مزورة في السوق.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي تأتي ضمن محاولة للظهور بدور صانع السلام العالمي، وربما سعيًا لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لتضخيم أدواره في عدة ملفات دولية منها الهند وباكستان، روسيا وأوكرانيا، غزة، وسد النهضة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أوضح تقييمه لتصريحات ترامب الأخيرة التي وصف فيها نهر النيل بأنه "شريان حياة مصر"، وألمح إلى رغبته في حل الأزمة مع إثيوبيا قريبًا.

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