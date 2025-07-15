بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي تأتي ضمن محاولة للظهور بدور صانع السلام العالمي، وربما سعيًا لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لتضخيم أدواره في عدة ملفات دولية منها الهند وباكستان، روسيا وأوكرانيا، غزة، وسد النهضة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أوضح تقييمه لتصريحات ترامب الأخيرة التي وصف فيها نهر النيل بأنه "شريان حياة مصر"، وألمح إلى رغبته في حل الأزمة مع إثيوبيا قريبًا.

ترامب يضخم دوره.. والهدوء بين مصر وإثيوبيا لم يكن بفضله

وقال شراقي إن ترامب كان تحدث سابقًا عن سد النهضة قبل نحو 3 أسابيع ضمن موضوعات يعتبرها إنجازات شخصية له، إلا أن الهدوء بين القاهرة وأديس أبابا لم يكن نتيجة تدخله كما يروّج، بل نتاج معادلة سياسية ودبلوماسية معقدة في المنطقة.

وأضاف أن ترامب يحاول إيهام العالم بأنه الراعي للسلام بين مصر وإثيوبيا، وهذا غير صحيح".

التدخل الآن بلا جدوى

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن السنوات الماضية كانت الأصعب على مصر من حيث مخاطر سد النهضة، أما اليوم فـ"بحيرة السد امتلأت بالكامل"، ولم يعد هناك تخزين إضافي. وبالتالي، فإن أي تدخل أمريكي في الوقت الحالي لن يغير شيئًا فعليًا في مسار تدفق المياه إلى مصر وسنحصل هذا العام على حصتنا المائية كاملة.

وقال:"التدخل الأمريكي الآن ليس له فائدة حقيقية، والضرر الأكبر قد مر، والمياه ستصل إلى مصر بفعل الطبيعة الجيولوجية والجغرافية للنهر".

التاريخ يعيد نفسه.. وإثيوبيا تهرب في اللحظات الأخيرة

واستعاد شراقي ما حدث في الولاية الأولى لترامب حين رعت الولايات المتحدة مفاوضات ثلاثية، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة ورفضت التوقيع على اتفاق نهائي، ما دفع ترامب حينها إلى تجميد جزء من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا.

وتابع:"ترامب كان غاضبًا من أديس أبابا، وتصريحاته الآن تعكس إدراكًا لخطأ الموقف الإثيوبي".

السدود المستقبلية هي الخطر الحقيقي

رغم استبعاد خطورة سد النهضة في وضعه الحالي، حذّر شراقي من أن أي مشروعات إثيوبية مستقبلية لإنشاء سدود إضافية على النيل الأزرق ستكون لها آثار مباشرة على حصة مصر المائية، داعيًا إلى يقظة دبلوماسية مستمرة وتحرك استباقي.

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