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أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من "أوتريفين" لعلاج نزلات البرد

هيئة الدواء تحذر
هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة، فيتو
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أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذيريا بشأن وجود عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي أوترفين  Otrivin Adults Nasal Drops 0.1%، الذي يستخدم لتخفيف احتقان الأنف ونزلات البرد.

 عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي أوترفين  

 

جاء ذلك ضمن جهود الهيئة في مكافحة الغش التجاري، وضمان سلامة الدواء المتداول في الأسواق المصرية.

وأكدت الهيئة أن العبوات المغشوشة تحمل رقم التشغيلة TX7F، وقد تم اكتشاف التقليد بعد بلاغات وردت من الشركة المنتجة تفيد بوجود عبوات مزورة في السوق.

إجراءات فورية لحماية المستهلك

أوضحت الهيئة في منشورها أنها اتخذت إجراءات تصحيحية عاجلة شملت وقف تداول وتشديد الرقابة على هذه التشغيلات المحددة، مع ضبط وتحريز العبوات المقلدة فورا. كما شددت على أن التحذير يخص التشغيلات الواردة فقط، ولا ينطبق على كافة تشغيلات المستحضر بشكل عام.

توجيهات للمستهلكين 

دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر، وفي حال الشك في العبوة أو وجود أي أعراض غير معتادة، يجب الرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301. 

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تحذير رسمي من هيئة الدواء 

وأكدت الهيئة أن هذا التحذير يخص التشغيلات المحددة فقط، ولا يؤثر على باقي العبوات الأصلية من المستحضر المتداولة في السوق المصري.

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