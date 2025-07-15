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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا بالعلمين الجديدة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يستعرض فيه رئيس مجلس الوزراء أبرز القرارات والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا المطروحة.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض تقارير الوزارات المعنية حول جهود تحسين الأداء الاقتصادي ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

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الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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