تنسيق الجامعات، تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان

في ظل تسارع التطورات العلمية وتزايد الحاجة إلى تخصصات تواكب متطلبات المستقبل، يبرز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان كأحد البرامج الأكاديمية المتقدمة التي تمنح الطلاب فرصة حقيقية للتميز العلمي والمهني في واحدة من أكثر المجالات تأثيرًا وطلبًا في سوق العمل المحلي والدولي، ويُعد هذا البرنامج خيارًا مثاليًا يجمع بين الحداثة والابتكار والتطبيقات المتعددة في مجالات الطب والصناعة والزراعة.

تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان

يقدَّم البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للطلاب دراسة علوم الحياة الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات، مع التركيز على فهم الآليات الجزيئية والوراثية للكائنات الحية، وتطبيقها في إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة. ويشمل البرنامج مقررات متخصصة في نقل الجينات، والهندسة الوراثية، والتقنيات الحيوية المستخدمة في تطوير الأدوية، وتحسين الإنتاج الزراعي، ومعالجة المخلفات الصناعية، مما يعزز قدرات الطلاب على مواجهة التحديات البيئية والطبية والصناعية.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان

يهدف البرنامج إلى تخريج كوادر علمية مؤهلة تمتلك معارف أكاديمية عميقة ومهارات عملية قوية، قادرة على الاندماج في مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من المعامل الطبية ومعامل التحاليل المتقدمة، مرورًا بشركات الصناعات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل، وصولًا إلى مراكز البحوث العلمية والجامعات. كما يدعم البرنامج الاتجاهات الريادية للطلاب من خلال تأهيلهم لتأسيس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو ما يواكب توجهات الدولة في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه العديد من المسارات المهنية، تشمل العمل في معامل شركات الأدوية واللقاحات، ومراكز أبحاث الأورام، والمستشفيات الكبرى مثل مستشفى 57357، بالإضافة إلى المراكز القومية للبحوث، وهيئة المصل واللقاح، ومركز البحوث الزراعية، ومجالات التدريس الجامعي والمدارس الدولية. كما يتيح البرنامج فرصًا متعددة للحصول على منح دراسات عليا داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص التميز العلمي والتطور الأكاديمي المستدام.

يُقبل في البرنامج الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات. ويجوز التحويل من كليات وجامعات أخرى بشروط محددة، كما يُمكن للحاصلين على بكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من كليات ذات صلة التقدم للالتحاق بالبرنامج بعد موافقة مجلس الكلية. ويتطلب التخرج اجتياز ما لا يقل عن 149 ساعة معتمدة.

وتُعزز الكلية جودة البرنامج من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات علمية محلية وجامعات خاصة، لتوفير تدريب ميداني متخصص، ضمن خطة استراتيجية شاملة تركز على تطوير التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هو أكثر من مجرد دراسة جامعية، إنه استثمار حقيقي في المستقبل، يفتح أمام الطلاب آفاقًا علمية ومهنية ويمنحهم أدوات التميز في عالم متغير يتطلب مواكبة التطور والإبداع في آنٍ واحد.

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