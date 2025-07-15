تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وما هي الجامعات المعتمدة من التعليم العالي وأبرز البرامج الدراسية التي تضمها تلك الجامعات وكيفية التقديم.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة 2024، ومصاريف بعض الجامعات الخاصة في مصر.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2024

الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة في العام الماضي 2024، لكي يساعد الطلاب في تحديد الكلية المناسبة وفقا للمجموع الذي يحصل عليه الطالب:

الطب: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

كليات أخرى (إعلام، تمريض، حقوق، إلخ): 53% أو 58% حسب الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الخاصة

يجب أن يتقدم الطالب بالأوراق التالية إلى الجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها.

طلب الالتحاق.

الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح فى الثانوية العامة او ايصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، او بيان درجات معتمد او الشهادة الاصلية الدالة على النجاح فى الشهادة المعادلة مستوفاة لجميع التصديقات او صورة طبق الاصل موثقة من الدولة المانحة للشهادة ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

الشهادة الاعدادية او بيان تسلسل دراسى كامل لسنوات الدراسة.

شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها.

عدد (6) صور شخصية يدون عليها الاسم.

استمارة 2 جند (للطلاب الذكور المصريين فقط)، توجد بمكاتب البريد، ويدون فيها اسم الطالب والعنوان وتاريخ الميلاد والتوقيع.

موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة من هاتين المدرستين للالتحاق باحدى الكليات.

مظروف عليه طابع بريد وعنوان الطالب كاملا.

استلام الجامعة للاوراق لا يعني قبول الطالب بالجامعة التى تسلمت أوراقه.

لا تقبل الأوراق التي ترسل عن طريق البريد، وانما يجب تسليمها للجامعة عن طريق الطالب شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه.

يمكن للطالب التقدم إلى الجامعة بأصل إيصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد او بيان درجات معتمد او صورة طبق الأصل معتمدة من الجهة المانحة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية للثانوية غير المصرية على أن يتقدم الطالب بالشهادة الأصلية المعتمدة للجامعة فى موعد غايته بداية الفصل الدراسى الثانى.

قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

تضم منظومة الجامعات الخاصة في مصر 34 جامعة، هي كالتالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33.جامعة وادي النيل بالفيوم.

34.جامعة اللوتس.

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