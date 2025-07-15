الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، واستعراض تصور مبدئي حول استغلال المبنى كفرصة استثمارية، وذلك بحضور المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق/ أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وبمشاركة مسئولي وزارة المالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس". 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" الذي يقع في منطقة ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمحافظة الإسكندرية، ويتميز بوجوده في موقع حيوي على الصعيدين السياحي والتجاري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سبق صدور قرار بتشكيل لجنة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

وأضاف رئيس الوزراء أن المبنى يتمتع بقُرب موقعه من العديد من المزارات السياحية والأثرية، كما يُحيط بالمبنى منطقة بنوك وخدمات لوجستية متمثلة في "ميناء الإسكندرية" وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية بالإسكندرية ومجمع المحاكم.


وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء تم حصر المديونيات المستحقة على المبنى، كما تمت إعادة تقييم المبنى من الناحية الإنشائية، حيث تبيّن أن المبنى صالح للاستخدام طبقًا للمعايير الإنشائية.

كما استعرض المهندس  محمد شيمي التصور المبدئي لاستغلال وتوزيع المساحات البنائية لمبنى قصر القطن، حيث أشار هذا التصور إلى إمكانية استغلاله كاستثمار فندقي وإداري وتجاري، كما عرض الوزير الخطة المقترحة لاستغلال المبنى كفرصة استثمارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين مبنى قصر القطن محافظة الإسكندرية وزير العدل الشركة القابضة للسياحة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية

يصل عددها لـ 7500 عقار، توجيه عاجل لرئيس الوزراء بشأن العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية

مدبولي: توفير 55 ألف وحدة سكنية للمتضررين من انهيار العقارات القديمة بالإسكندرية

مدبولي يتفقد مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وحماية الشواطئ بالإسكندرية

رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية (صور)

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45" بالإسكندرية

مدبولي يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة اليوم

لم يخضع للفحوصات الطبية ويرفض معسكر تونس، عقوبات مغلظة تنتظر تمرد وسام أبو علي بالأهلي

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

السيسي يتابع جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي وضمان وصوله لمستحقيه

الأهلي يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "كورة كل يوم"

على مسئولية المحامي طارق العوضي: بيان الداخلية بشأن وفاة البرلماني عبد الحميد الشيخ تجاهل حقائق مهمة

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

4 رسائل مهمة من السيسي لترامب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

المزيد
الجريدة الرسمية