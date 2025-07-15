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أخبار مصر

آخر موعد لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات

الأدوية منتهية الصلاحية،
الأدوية منتهية الصلاحية، فيتو
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 أكدت هيئة الدواء المصرية الانتهاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وتطهير السوق المصري منها في 30 أكتوبر القادم.

مدة سماح لتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية حتى ٣٠ يوليو 

 وأشارت هيئة الدواء المصرية أنها منحت الصيدليات مدة سماح لتسجيل  الوحدات الدوائية المنتهية الصلاحية حتى 30 يوليو 2025، مشيرة إلى بدء مرحلة السحب الفعلي لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 أكتوبر 2025، حيث تقوم شركات التوزيع  بسحب الوحدات التي تم تسجيلها من الصيدليات.

تسجيل 54٪ من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة

 وأسفرت جهود المرحلة الحالية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم تسجيل 54٪ من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة، ليصل إجمالي عدد الوحدات الدوائية التي تم تسجيلها حتى الآن إلى نحو 17,365,257 وحدة منتهية الصلاحية.

 

جاءت محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من الصيدليات، تلتها السويس بنسبة 90.4%، ثم سوهاج بنسبة 88.6%، ودمياط بنسبة 84.4%، والمنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74.7%.


بينما جاءت بورسعيد في المركز السابع بنسبة 72.9%، ثم بني سويف بنسبة 69.3%، والمنوفية بنسبة 67.2%، تليها مطروح بنسبة 64.3%، وأسوان بنسبة 61%، والأقصر بنسبة 61.7%، وشمال سيناء بنسبة 60.8%، والإسكندرية بنسبة 57.1%، ثم الغربية بنسبة 56%.

أما المحافظات الأقل تسجيلًا فشملت الإسماعيلية بنسبة 48.8%، قنا بنسبة 48%، أسيوط بنسبة 48%، القليوبية بنسبة 48.3%، الفيوم بنسبة 46.3%، القاهرة بنسبة 45.8%، الدقهلية بنسبة 44.9%، البحر الأحمر بنسبة 44.5%، كفر الشيخ بنسبة 42.2%، البحيرة بنسبة 41.8%، الجيزة بنسبة 40.2%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29.8%.

كما تم تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، إلى جانب لجان فرعية في جميع المحافظات لمتابعة التنفيذ والتنسيق بين كافة الأطراف المشاركة بالمبادرة، بهدف تحقيق أعلى معدلات التسجيل ورصد كافة العبوات المنتهية الصلاحية.

وعلى كافة الصيدليات سرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.

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