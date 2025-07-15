الثلاثاء 15 يوليو 2025
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أخبار مصر

البترول تزف بشرى سارة بشأن اكتشافات الذهب والمعادن الفترة المقبلة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو
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أعلن المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين لاستكشاف الذهب والمعادن، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025 الذي يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

 

تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن مصر تسعى لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في الثروات المعدنية.

 

مصر غنية بالفرص والبنية التحتية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر تمتلك احتياطات واعدة من الذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب بنية تحتية قوية تشمل شبكات طرق، وموانئ، ومرافق لوجستية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

 

شراكات دولية ومحلية

وأكد عاطف أن الاتفاقيتين تم توقيعهما مع شركاء دوليين ومحليين لديهم خبرات قوية في مجال التعدين، ما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في المناطق الحدودية والصحراء الشرقية، التي لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان استكشاف مناطق واعدة جديدة للذهب والمعادن المصاحبة، مع التركيز على جذب شركات تكنولوجية تمتلك خبرة في الاستكشافات العميقة، وذلك في إطار رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتعدين وصناعة المعادن.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول إلى نسبة 5%.

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