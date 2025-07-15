تنسيق الجامعات 2025، الأعداد المقرر قبولها بالجامعات من طلاب الشهادات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية، يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن تنسيق القبول بالجامعات وقواعد قبول طلاب الشهادات الفنية.

تنسيق الدبلومات، نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا للقرار الجديد يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

تنسيق الدبلومات الفنية، الأعداد المقرر قبولها بالجامعات من طلاب الشهادات الفنية

تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن فيما عدا كليات “التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض - الجامعات التكنولوجية” باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها).

علي أن تحدد الأعداد المقرر قبولها بها وفقًا لنسبة متغيرة وحسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية سواء كانت الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية أو دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووفقا للطاقة الاستيعابية ووفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية ووفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي.

وذلك عدا الشعب التالية:

شعبة معامل بيولوجية تقبل بكليات الزراعة.

شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - كليات الفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح في اختبارات القدرات

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