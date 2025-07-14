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خارج الحدود

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي، وذلك وفقا لشبكة «القاهرة الإخبارية».

 

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين إنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق للحرب في أوكرانيا  في غضون 50 يوما.

وأضاف ترامب: "لست راضيا أبدا عن روسيا وأشعر باستياء كبير تجاههم وآمل ألا نجبر على فرض مزيد من التعريفات الجمركية". 

رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

ويوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وأضاف ترامب: إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة فسنزيد الرسوم الجمركية عليهم.

 

الرسوم الجمركية الأمريكية 

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

 

تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول

كان الرئيس الأمريكي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

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