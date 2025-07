وفاة الممثلة الكورية كانغ سيو ها عن 31 عامًا بعد صراح مع السرطان

فُجع الوسط الفني الكوري اليوم الاثنين بخبر وفاة نجمة الدراما الشابة كانغ سيو ها عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.

كانت كانغ سيو ها معروفة بإضفاء طاقة شبابية وكاريزما آسرة على الشاشة من خلال أدوارها المساعدة، تاركةً بصمة لا تُمحى في قلوب معجبيها وزملاء المهنة.

وفاة الممثلة كانج سيو ها

أكد أحد أفراد عائلة الفقيدة الخبر عبر منشور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين. ومن المقرر إقامة الجنازة في الغرفة رقم 8 بقاعة الجنازات في مستشفى سيول سانت ماري في بانبو دونغ.

وستُقام مراسم الجنازة الرسمية في تمام الساعة 7:40 صباحًا يوم 16 يوليو. وبعد حرق الجثمان في حديقة سيول التذكارية، ستوارى الممثلة الثرى في مسقط رأسها، هامان، بمقاطعة جيونج سانج الجنوبية.

رسالة مؤثرة من شقيقة الممثلة كانغ سيو ها

شاركت شقيقة كانغ سيو ها مقطع فيديو يوثق لحظات من حياة الممثلة الراحلة، مصحوبًا برسالة مؤثرة موجهة إلى المعجبين. جاء في الرسالة: "ما زلت لا أصدق ذلك يا أختي. حتى أثناء تحملك لهذا الألم الهائل، كنتِ قلقة بشأن من حولكِ وبشأني. حتى مع عدم قدرتكِ على تناول الطعام لشهور، أصريتِ على دفع ثمن وجباتي ببطاقتكِ الخاصة ولم تدعني أفوت وجبة أبدًا. ملاكي، الذي رحل عنا مبكرًا جدًا."

وأضافت: "حتى مع تحملكِ لكل شيء بمسكنات الألم، قلتِ إنكِ ممتنة لأن الأمر لم يكن أسوأ، وشعرتُ بالخجل حقًا. أختي العزيزة، لقد مررتِ بالكثير. أتمنى أن تكوني سعيدة وخالية من الألم حيث أنتِ الآن."

الفنانة الراحلة كانغ سيو ها

وُلدت كانغ سيو ها عام 1994 وتخرجت من كلية الدراما بجامعة كوريا الوطنية للفنون. بدأت مسيرتها الفنية بظهورها الأول كممثلة في الفيديو الموسيقي "Getting Farther Away" لفرقة Brave Guys، وهو الظهور الذي حاز على إشادة النقاد وتقدير الصناعة. إلا أن أغنية "First Love Again" كانت نقطة انطلاقها الحقيقية. ظهرت لاحقًا في العديد من الأعمال الدرامية الكورية الشهيرة مثل "The Flower in Prison"، و"Through the Waves"، و"Assembly"، و"Heart Surgeons".

وقبل وفاتها، كانت كانغ سيو ها قد اختتمت تصوير مشروعها السينمائي الأخير، الفيلم الذي يحمل عنوان Mangnaein (في الشبكة)، والذي يشاركها بطولته نجم "Squid Game" بارك جيو يونغ والممثل كيم سون هو من مسلسل "When Life Gives You Tangerines". الفيلم، من إخراج كيم جي وون وبارك بو رام، يروي قصة امرأة تكافح لقبول وفاة شقيقتها الصغرى التي اتخذت خطوة مأساوية بعد أن أصبحت ضحية لمطاردة ساحرات عبر الإنترنت، ثم تستعين لاحقًا بمخترق لكشف الحقيقة وراء وفاة أختها. ومن المقرر عرض الفيلم في النصف الثاني من العام الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.