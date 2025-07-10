السلطات الكورية تتخذ إجراءات حاسمة ضد منتج الأغاني بانج سي هيوك

تعتزم السلطات المالية الكورية رفع دعوى جنائية ضد منتج الأغاني بانج سي هيوك، رئيس مجلس إدارة شركة HYBE وكالة فرقة الكيبوب الأكبر BTS، بتهمة الاحتيال في سوق الأسهم، في خطوة تمثل أول إجراء تأديبي صارم ضد شخصية بارزة في عهد الرئيس لي جاي ميونغ.

وتُعد هذه التهم خطيرة للغاية، حيث تشير السلطات إلى أن بانغ ضلل المستثمرين واختلس ما يقارب 200 مليار وون كوري (حوالي 145 مليون دولار أمريكي) من أرباح الطرح العام الأولي لشركة HYBE.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع للجنة مداولات تحقيقات سوق رأس المال (CMIDC) التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، والذي عُقد في السابع من يوليو الجاري.

وقد أحالت اللجنة توصياتها إلى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفي حال تأكيد القرار في الاجتماع الدوري للهيئة في السادس عشر من الشهر نفسه، فسيتم الشروع في الإجراءات الجنائية. ويُعتبر هذا الإجراء أعلى مستوى من العقوبات التأديبية التي يمكن للسلطات المالية فرضها على الأفراد الذين ينتهكون قانون أسواق رأس المال.

تهمة تضليل المستثمرين واختلاس الأرباح

يواجه بانج سي هيوك اتهامات بتضليل المستثمرين الحاليين لشركة HYBE، حيث يُزعم أنه أقنعهم بعدم وجود خطط لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، مما دفعهم لبيع أسهمهم. بعد ذلك، يُشتبه في أنه اختلس حوالي 200 مليار وون كوري من أرباح الطرح العام الأولي.

كما سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في HYBE يُشتبه في تورطهم في هذه القضية.

وصرح مصدر من السلطات المالية بأن "تصرفات رئيس مجلس الإدارة بانغ ضللت المستثمرين عمومًا وتسببت في خسائر فادحة، لذلك قررنا أن هذه جريمة خطيرة تستحق عقوبة شديدة". وبموجب قانون أسواق رأس المال الكوري، فإن أي مكاسب غير قانونية تتجاوز 5 مليارات وون كوري (حوالي 3.6 مليون دولار أمريكي) قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

تفاصيل قضية الاحتيال

وتُعد الاتهامات الموجهة لبانج بالغة الخطورة بسبب طريقة الاحتيال المزعومة. ففي عام 2020 تقريبًا، وقبل طرح أسهم HYBE للاكتتاب العام، يُزعم أن بانغ أبرم اتفاقية خاصة مع صندوق أنشأه مسؤولون تنفيذيون مقربون منه. هذه الاتفاقية كانت تمنحه 30% من أرباح رأس المال المحققة من مبيعات الأسهم المرتبطة بالطرح العام الأولي.

في الوقت نفسه، يُقال إنه أخبر المساهمين الحاليين في HYBE بعدم وجود خطط لطرح عام أولي، وأقنعهم ببيع أسهمهم لهذا الصندوق الخاص، حتى أنه عرض عليهم الشراء بسعر مرتفع نسبيًا. بعد أن صدّق المساهمون هذه المزاعم وباعوا أسهمهم، وبعد طرح HYBE للاكتتاب العام، يُزعم أن بانغ حصل على حوالي 200 مليار وون كوري من أرباح الصندوق من بيع الأسهم.

وأشار مسؤول في الهيئة المالية، لـ “Daily Never” إلى أن "كبار المساهمين، مثل رئيس مجلس الإدارة بانغ، يخضعون لقيود على بيع الأسهم لفترة محددة بعد الإدراج لحماية المستثمرين الأفراد. ويبدو أنه حاول التحايل على ذلك باستخدام الصندوق الخاص".

وعلى الرغم من أن بانغ جادل خلال تحقيق هيئة الرقابة المالية (FSS) بعدم وجود أي مشكلة قانونية في هذا النوع من المعاملات، إلا أن الهيئة خلصت إلى أن أفعاله تنتهك المادة 178 من قانون أسواق رأس المال، التي تنظم أنواعًا غير متوقعة من ممارسات التداول غير العادلة. وقد أوصت الهيئة بتقديم شكوى جنائية إلى هيئة الخدمات المالية، وهي التوصية التي قبلتها CMIDC.

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