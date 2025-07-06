تيمين من فرقة SHINee يعتذر عن تعليقاته حول الزلازل اليابانية

قدم تيمين، عضو فرقة "SHINee" الكورية الجنوبية الشهيرة، اعتذارًا رسميًا وشخصيًا بشأن تعليقات أدلى بها حول الزلازل الأخيرة في اليابان، والتي أثارت انتقادات واسعة.

جاءت الواقعة يوم الجمعة، 4 يوليو، عقب انتهاء اليوم الأول من فعالية "ميوزيك كور" باليابان التي أقيمت في قاعة بيلونا دوم اليابانية، وخلال بث مباشر أجراه تيمين مع زميله في الفرقة مينهو، تطرق الفنان إلى موضوع الزلازل التي ضربت اليابان مؤخرًا، بالإضافة إلى نبوءة شائعة في مانجا قديمة تتنبأ بحدوث "زلزال هائل" في اليابان في نفس اليوم.

وفي سياق حديثه، قال تيمين: "بخصوص هذه النبوءة، ما زلنا بأمان، فلا داعي للقلق كثيرًا". ثم استطرد مستخدمًا إشارة إلى مؤشر “مايرز بريغز” للأنماط (MBTI)، مضيفًا: "لأنني من النوع N الرئيسي، تخيلت: ماذا أفعل إذا ضرب زلزال وأنا أغني [على المسرح]؟ هل سيبدو رائعًا إذا اهتز المسرح هنا؟ إذا ازدادت شدة الزلزال تدريجيًا، فهل سيهتز حقًا كما لو كان بتقنية ثلاثية الأبعاد؟ هناك ألعاب نارية تنطلق وألسنة لهب على المسرح، فماذا سيحدث إذا بدأ الاهتزاز؟"

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة واسعة النطاق، حيث اتُهم تيمين بالاستخفاف بكارثة طبيعية كبرى وآثارها. وعلى إثر الانتقادات اللاذعة، نشر تيمين اعتذارًا باللغتين الكورية واليابانية على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للحادثة.

وجاء نص الاعتذار الكوري الكامل لـتيمين كالتالي:

"مرحبًا، هذا تيمين.

أعتذر عن حديثي غير المدروس عن الزلازل رغبةً في طمأنة معجبيّ القلقين. أنا أفكر في حقيقة أنني لم أُراعِ وضع السكان المحليين أو المخاطر التي تُشكلها الكوارث الطبيعية بشكل كامل.

أنا أيضًا كنت قلقًا جدًا [بشأن الزلازل]، وأنا مرتاح لأنها مرّت دون أضرار جسيمة. في المستقبل، سأصبح شخصًا يفكر مليًا قبل أن يتكلم. شكرًا لكم."

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