الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الممثلة الكورية لي سيو يي عن عمر يناهز 43 عامًا

الممثلة لي سيو يي،
الممثلة لي سيو يي، فيتو

صُدم الوسط الفني الكوري الجنوبي ومحبو الدراما بوفاة الممثلة لي سيو يي عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد أن أعلن مدير أعمالها، سونغ سيو بين، الخبر المفجع  صباح اليوم عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأكد أن لي سيو يي "أصبحت نجمة لامعة" في 20 يونيو 2025 الماضي.

وفاة الممثلة لي سيو يي

عبّر سونغ سيو بين عن حزنه العميق، واصفًا الممثلة الراحلة بـ"الأخت الرائعة، الجميلة، الرقيقة، واللطيفة"، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، كما أشار إلى أنه ينشر هذا الخبر نيابة عن والديها.

وتعد مسيرة لي سيو يي الفنية حافلة ومتنوعة، حيث بدأت طريقها في عالم التمثيل عام 2014 من خلال مسلسل "فضيحة تشونغدام دونغ" الذي عُرض على قناة SBS. ومنذ ذلك الحين، شاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال البارزة التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين. من أبرز مشاركاتها السينمائية أفلام مثل "البراءة القرمزية" و*"الملك"* و*"الرومانسية القاتلة". أما على صعيد الدراما التلفزيونية، فقد أثرت الشاشات بأدوارها في مسلسلات مثل "برافو حياتي" و"قوانين الرومانسية الخاصة"* و*"سوق بيغاسوس"*.

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الممثلة لي سيو يي وفاة الممثلة لي سيو يي سونغ سيو بين الدراما

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