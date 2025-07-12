مصدر بمحافظة القاهرة يكشف سبب الهبوط الأرضي في منطقة التجنيد بالزيتون

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الهبوط الأرضي الذي حدث في منطقة التجنيد بحلمية الزيتون فى الطريق المؤدى إلى المحكمة بسببه خطوط الصرف الصحى.



هبوط أرضى بمنطقة التجنيد

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن أجهزة حي عين شمس وحي الزيتون موجودة الآن بموقع الهبوط، وأنه تم فرض كردون أمنى بمحيط الهبوط بمعرفة رجال المرور.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ رجال الصرف الصحى من أجل معاينة الهبوط وخطوط الصرف بالمنطقة.

وأجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بمحيط سنترال رمسيس حيث تواصل شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى السنترال تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذها لتوجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد نشب حريق أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من إطفائه على الفور.

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