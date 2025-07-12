انتشال جثتي شابين غرقا على شواطئ العجمي وجليم في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية والغواصين المتطوعين، من انتشال جثتين لشابين غرقا في مناطق متفرقة بشواطئ المحافظة بالعجمي هانوفيل غرب المحافظة وجليم شرقا.

غريق بالهانوفيل وجليم

وجرى انتشال جثمان هشام شعبان عبدالله محمد ٢٤ سنة من منطقة الدخيلة، عقب غرقه في شاطئ شارع نقطة الهانوفيل .

كما جرى انتشال جثة شاب غرق في شاطئ جليم بواسطة قوات الإنقاذ النهري والغواصين والمتطوعين.

وكانت شواطئ الاسكندرية شهدت أمس الجمعة توافد المئات عليها، وسط إعلان عدد من الشواطئ امتلائها ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء والقطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء كما يعني عدم نزول مياه البحر.

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