الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

انتشال جثة طفل غرق أثناء الاستحمام ببحر شبين في الغربية

مصرع طفل أثناء الاستحمام
مصرع طفل أثناء الاستحمام ببحر شبين في الغربية، فيتو

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، أثناء الاستحمام في مياه بحر شبين، وذلك بالقرب من قرية تاج العجم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

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تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يُدعى أحمد عطية رفعت شعبان، 11 سنة، من أبناء قرية تاج العجم، أثناء نزوله للاستحمام بمياه البحر في أجواء شديدة الحرارة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أن الطفل كان يلهو برفقة عدد من أصدقائه، قبل أن تجرفه المياه ويلقى مصرعه غرقًا وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق؛ للوقوف على أسباب الوفاة وظروف الحادث.

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