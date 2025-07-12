أخبار الحوادث اليوم: اندلاع حريق في مخزن أحذية بالموسكي.. إبراهيم سعيد يقيم دعوى حضانة لضم بناته.. والإعدام شنقا للمتهمين بقتل خفير بورشة بالبحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بسبب قطع أثاث، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص ونجله على آخر بالمعصرة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص ونجله بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

القبض على بلطجى إمبابة بتهمة إجبار قائد سيارة على دفع أموال له

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر باستقلال السيارة رفقته وإكراهه على دفع مبلغ مالى بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.

اندلاع حريق داخل مخزن أحذية في الموسكي، والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء

اندلع منذ قليل حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الموسكي، ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل خفير بورشة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، بالحكم بالإعدام شنقا علي عاملين لقيامهما بقتل خفير بورشة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة.

إبراهيم سعيد يقيم دعوى حضانة لضم بناته

أقام اللاعب الأسبق إبراهيم سعيد دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالنزهة يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

تسبب في حرمانها من التقديم بالوظائف، حيثيات حكم تعويض خريجة هندسة عن خطأ برصد درجاتها

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام جامعة الزقازيق بأن تؤدي إِلَى خريجة هندسة مبلغ عشرين ألف جُنيه تعويضـًا عَمَّا أصابها من أضرار من عدم رصد درجاتها الصحيح بكراسات الاجابه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محـمد إسماعيل عبـد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح أحمد الـسـيـد هلال، والدكتور محمد عبـد الرحمن القـفــطي وعبد الفتاح امين عـوض الله الجـزار، عمرو بدر الدين كامل.

انتشال جثتي شابين غرقا على شواطئ العجمي وجليم في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية والغواصين المتطوعين، من انتشال جثتين لشابين غرقا في مناطق متفرقة بشواطئ المحافظة بالعجمي هانوفيل غرب المحافظة وجليم شرقا.

غريق بالهانوفيل وجليم

وجرى انتشال جثمان هشام شعبان عبدالله محمد ٢٤ سنة من منطقة الدخيلة، عقب غرقه في شاطئ شارع نقطة الهانوفيل.

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