بسبب قطع أثاث، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص ونجله على آخر بالمعصرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص ونجله بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.







الأمن يرصد فيديو تعذيب موظف فى المعصرة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد المجنى عليه موظف – مقيم بمحافظة الجيزة.

وبسؤاله أقر بتضرره من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسمى شرطة المعصرة والمعادى) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب لخلافات سابقة بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحيث تربط أحدهم علاقة صداقة بالمجنى عليه وقيامه بتخزين قطع أثاث خاصة به لديه منذ عدة أشهر وحال استعادتها تبين عدم وجود بعضها، فقام باستدراج المجنى عليه لشقته والتعدى عليه وآخرين الظاهرين بالمقطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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