الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

بالأسماء، ننشر أسماء ضحايا تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص على صحراوي البحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه ( القاهرة ـ الإسكندرية)، داخل نطاق محافظة البحيرة.

حادث تصادم ومصابين بالكيلو ١١٠ بالطريق الصحراوي

وكانت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بالكيلو ١١٠ بالطريق الصحراوي داخل نطاق محافظ  البحيرة،  تم دفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص محملة بالركاب

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، إلى مكان الحادث بالمعاينة تبين تصادم اتوبيس وسيارة ميكروباص محملة بالركاب وإصابة ٥ أشخاص، هم: "نصر الله الصافي، 60 عاما، آمال عبد المولى عمار، 43 عاما، فوزية فريد طنطاوي، 65 عاما، سما محمد رضا، 4 سنوات، محمد حميدة عبد الكريم، 37 عاما"، وجميعهم مقيمين بحوش عيسى، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

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تصادم حادث مصابين بالطريق الصحراوي

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