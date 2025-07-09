بالأسماء، ننشر أسماء ضحايا تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص على صحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه ( القاهرة ـ الإسكندرية)، داخل نطاق محافظة البحيرة.

حادث تصادم ومصابين بالكيلو ١١٠ بالطريق الصحراوي

وكانت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بالكيلو ١١٠ بالطريق الصحراوي داخل نطاق محافظ البحيرة، تم دفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص محملة بالركاب

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، إلى مكان الحادث بالمعاينة تبين تصادم اتوبيس وسيارة ميكروباص محملة بالركاب وإصابة ٥ أشخاص، هم: "نصر الله الصافي، 60 عاما، آمال عبد المولى عمار، 43 عاما، فوزية فريد طنطاوي، 65 عاما، سما محمد رضا، 4 سنوات، محمد حميدة عبد الكريم، 37 عاما"، وجميعهم مقيمين بحوش عيسى، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.