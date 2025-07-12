السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

الإدارية العليا تنصف خريجة هندسة بتعويضها عن خطأ في رصد درجاتها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام جامعة الزقازيق بأن تؤدي إِلَى خريجة هندسة مبلغ عشرين ألف جُنيه تعويضـًا عَمَّا أصابها من أضرار من عدم رصد درجاتها الصحيحة  بكراسات الاجابة وتحويلها بعد الرصد من مقبول لـ جيد.

 

خطأ في رصد درجاتها ألزم الجهات المختصة بالتعويض 

صدر الحكم برئاسة المستشار  إبراهيم محـمد إسماعيل عبـد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من  المستشارين  صلاح أحمد السيد  هلال، والدكتور  محمد عبد الرحمن  وعبد الفتاح امين عوض الله الجـزار، عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل.

وجاء في  الطعن الذى حمل رقم 34236 لسنة 57 قضائية علي المُقام من نورا. م ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، ورئيس جامعة الزقازيق، وعميد كُلية الهندسة جامعة الزقازيق.

 رصد الدرجات تبين به خطأ جعل تقديرها من  مقبول لجيد 

وذكرت  واقعات المُنازعة الماثلة حسبما يُبين من الأوراق فِي أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى الصادر فِيهَا الحُكْم المطعون فِيهِ   طالبة الحُكْم: بإلزام المُدعى عَلَيْهِمْ أن يؤدوا لَهَا تعويضـًا مقداره مائتا ألف جُنيه عَنْ الأضرار المادية والأدبية التِي أصابتها. وإلزامهم المصروفات.

وقالت المُدعية شرحـًا لدعواها: أنها تخرجت من كُلية الهندسة جامعة الزقازيق دور مايو ، وعِنْد إعلان النتيجة فوجئت بحصولها عَلَى تقدير عَام مقبول بنسبة 64.23% فِي حِين أنها كَانَتْ تستحق تقديرًا أعلى ومجموع أكبر، فقامت بالتظلُم من هَذِهِ النتيجة فتبين وجود خطأ فِي رصد درجاتها مِمَّا ترتب عَلَيْهِ تعديل نتيجتها ليَكُون نجاحها بتقدير عَام جيد بنسبة 65.21%، وقَدْ تم هَذَا التصحيح بَعْد مرور أَكْثَر من عامين من تاريخ إعلان نتيجتها، مِمَّا أصابها بالعديد من الأضرار المادية والأدبية تمثلت فِي حرمانها من التقدُم للتعيين بالوظائف العامة وفقـًا لتقديرها الصحيح كَمَا فوت عَلَيْهَا فُرصـًا اجتماعية وأسرية نتيجة تعارُف العمل والزمالة، وأنها تقدمت بطلب إِلَى لجنة التوفيق الخاصة والتِي أوصت برفض الطلب، الْأَمْر الَّذِي حدا بِهَا إِلَى إقامة هَذِهِ الدعوى بغية الحُكْم لَهَا بطلباتها سالفة الذكر.

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